Finanzminister Marterbauer hält Budgetrede im Nationalrat

Wien - Bei seiner Budgetrede im Nationalrat verkündet Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch, wofür in den nächsten zwei Jahren Geld ausgegeben und wo gespart wird. 2,5 Milliarden Euro sollen für Investitionen freigemacht werden, ebenso viel soll eingespart werden. Schließlich will die Regierung das EU-Defizitverfahren 2028 wieder verlassen. Erstmals diskutiert wird über das Budget am zweiten Sitzungstag im Nationalrat am Donnerstag.

Trump kündigt Iran Vergeltung nach Hubschrauberabschuss an

Washington - Im Iran-Krieg droht eine neue Eskalation: US-Präsident Donald Trump hat Vergeltung wegen des Abschusses eines US-Kampfhubschraubers angekündigt. Die Piloten seien zwar unverletzt geblieben, aber die Vereinigten Staaten "müssen gezwungenermaßen auf diesen Angriff reagieren", erklärte Trump am Dienstag. Irans Parlamentspräsident und Verhandlungsführer Mohammed Baqer Qalibaf warnte die USA wiederum davor, ihre "Verpflichtungen" zu brechen.

Netanyahu laut Bericht zu Alleingang gegen den Iran bereit

Jerusalem - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist laut TV-Sender i24NEWS unter Umständen zu einem eigenständigen Militärschlag gegen den Iran ohne US-Unterstützung bereit. Der Sender berief sich auf eine Kabinettssitzung Montagabend und zitierte Netanyahu mit den Worten: "Es könnte sein, dass wir in eine Situation geraten, in der wir den Iranern allein, ohne Rückendeckung der USA, gegenüberstehen - mit allen damit verbundenen Kosten: Rüstungsausgaben und weltweite Isolation."

EU: WhatsApp muss andere KI-Anbieter gratis zulassen

Santa Clara (Kalifornien) - Die EU-Kommission zwingt den Messengerdienst WhatsApp, KI-Assistenten anderer Anbieter in der Europäischen Union wieder kostenlos zuzulassen. Der US-Konzern Meta, zu dem WhatsApp gehört, müsse die einstweiligen Maßnahmen innerhalb von fünf Werktagen umsetzen, teilte die EU-Kommission mit. Sie fürchtet ansonsten "ernsthaften und nicht wieder gutzumachenden Schaden" für den Wettbewerb im wachsenden Markt für universelle KI-Assistenten.

Papst hält Vigilie mit 40.000 Teilnehmern in Barcelona

Barcelona - Papst Leo XIV. hat auf der zweiten Station seines Spanien-Besuchs eine Gebetsvigilie im Olympiastadion in Barcelona mit rund 40.000 überwiegend jungen Teilnehmern gehalten. Wie schon bei seiner Ankunft Dienstagmittag in der Kathedrale von Barcelona richtete sich der Pontifex erneut auch auf Katalanisch an die Menschen, die mit großer Begeisterung auf diese Anerkennung ihrer Sprache reagierten. In Katalonien gibt es starke separatistische Kräfte.

Nach Messerattacke brennen Fahrzeuge in Belfast

Belfast - Im Zuge von Protesten sind am Dienstag in der nordirischen Hauptstadt Belfast mehrere Fahrzeuge, darunter ein Bus, in Brand gesetzt worden. Mehrere Hundert Menschen hatten sich zuvor Berichten zufolge in der Stadt versammelt, um gegen Einwanderung zu demonstrieren. Zum Anlass nahmen die Demonstranten einen Messerangriff von Montag, bei dem ein Mann schwer verletzt worden war. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 30-jährigen Sudanesen.

Demonstration für Frauenrechte in Afghanistan aufgelöst

Kabul - In der westafghanischen Provinz Herat haben Sicherheitskräfte der radikal-islamischen Taliban Augenzeugen zufolge eine Demonstration für Frauenrechte gewaltsam aufgelöst. Die Proteste seien ausgebrochen, nachdem die Sittenpolizei der Taliban Frauen wegen angeblicher Verstöße gegen die Kleiderordnung festgenommen hatte, berichteten Anrainer am Dienstag. Ein Mensch sei getötet, mehrere weitere Personen seien verletzt worden. Es gab zahlreiche Festnahmen.

Missbrauch an Schulen: 132 Betreuer in Paris suspendiert

Paris - Nach Bekanntwerden zahlreicher Missbrauchsfälle an französischen Schulen sind in Paris seit Jahresbeginn 132 Mitarbeiter der Nachmittagsbetreuung für Schulkinder suspendiert worden. Darunter seien 52 Fälle wegen des "Verdachts auf sexualisierte oder sexistische Gewalt", erklärte Bürgermeister Emmanuel Gr�goire am Dienstag bei einem Schulbesuch in der französischen Hauptstadt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red