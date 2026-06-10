US-Militär führte Vergeltungsschläge gegen den Iran aus

Teheran - Nach dem Abschuss eines US-Hubschraubers durch den Iran haben die USA Vergeltungsangriffe auf den Iran ausgeführt. Es handle sich um eine "sehr starke, sehr kraftvolle" Antwort auf den Hubschrauber-Abschuss, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit). Neben Kuwait und Bahrain geriet auch Jordanien unter Beschuss. Die Flugabwehr habe in al-Azraq am Dienstagabend fünf iranische Raketen abgefangen, teilten Jordaniens Streitkräfte der Staatsagentur Petra zufolge mit.

Finanzminister Marterbauer hält Budgetrede im Nationalrat

Wien - Bei seiner Budgetrede im Nationalrat verkündet Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch, wofür in den nächsten zwei Jahren Geld ausgegeben und wo gespart wird. 2,5 Milliarden Euro sollen für Investitionen freigemacht werden, ebenso viel soll eingespart werden. Schließlich will die Regierung das EU-Defizitverfahren 2028 wieder verlassen. Erstmals diskutiert wird über das Budget am zweiten Sitzungstag im Nationalrat am Donnerstag.

Bundesregierung gedenkt Opfer von Grazer Amoklauf

Wien/Graz - Am Jahrestag des verheerenden Amoklaufs am BORG Dreierschützengasse in Graz gedenkt die Bundesregierung der Opfer, Verletzten und Angehörigen. Im heutigen Ministerrat soll dafür auch eine Gedenkminute stattfinden. Am 10. Juni 2025 war ein ehemaliger Schüler mit zwei Schusswaffen in das Schulgebäude eingedrungen und hatte dort wahllos auf Menschen gefeuert. Neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft wurden getötet, weitere elf Personen schwer verletzt.

Verbrechensopfergesetz soll mehr Unterstützung bieten

Graz/Wien - Anlässlich des ersten Jahrestags des Amoklaufs am Grazer BORG Dreierschützengasse hat das Sozialministerium die geplante Weiterentwicklung des Verbrechensopfergesetzes (VOG) angekündigt. Ziel der Reform ist es, Opfer von Straftaten sowie deren Angehörige künftig noch umfassender zu unterstützen. Die parlamentarische Begutachtung des Gesetzesentwurfs soll in den kommenden Tagen starten, informierte das Sozialministerium am Mittwoch.

Nach Messerattacke eskalieren Proteste in Belfast

Belfast - Nach einem brutalen Messerangriff in Belfast sind ausländerfeindliche Proteste in der nordirischen Stadt eskaliert. Demonstranten setzten am Dienstagabend Autos und auch Gebäude in Brand. Bewohner mussten von der Feuerwehr aus brennenden Häusern geholt werden. Die Demonstrationen folgten auf die Veröffentlichung eines Videos von einem Messerangriff, für den ein sudanesischer Migrant verantwortlich gemacht wird.

Mai 2026 war der Zweitwärmste weltweit

Bonn - Der Mai 2026 war nach einem Bericht von Klimaexperten weltweit der zweitwärmste Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. In ganz Europa sei der Monat geprägt gewesen vom raschen Übergang von unterdurchschnittlichen Temperaturen zu einer der intensivsten Hitzewellen, die jemals so früh im Jahr in Westeuropa beobachtet worden seien, teilte der Klimadienst des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus am Mittwoch mit.

Papst segnet in Barcelona Turm der Sagrada Familia

Barcelona - Papst Leo XIV. wird am Mittwochabend in Barcelona den höchsten Kirchturm der Welt segnen - den 172,5 Meter hohen Christusturm der Basilika Sagrada Familia. Der 10. Juni ist zugleich der 100. Todestag von Antoni Gaud�, Baumeister des einzigartigen Wahrzeichens der katalanischen Hauptstadt. Zuvor wird Leo XIV. ein Gefängnis besuchen, ein Rosenkranzgebet in der berühmten Benediktinerabtei von Montserrat beten und Vertreter von Sozialdiensten treffen, meldete Kathpress.

Zwölf Tote bei Schießerei in Südafrika

Johannesburg - Bei einem Angriff mit Schusswaffen in einer Hüttensiedlung nahe der südafrikanischen Metropole Johannesburg sind mindestens zwölf Menschen getötet worden. Neun weitere Personen wurden bei der Gewalttat am Dienstagabend verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Sicherheitskräfte leiteten eine Großfahndung nach mehr als zehn Verdächtigen ein. Diese seien mit einem Kleinbus bei der Siedlung Jumpers im östlich von Johannesburg gelegenen Stadtteil Cleveland vorgefahren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red