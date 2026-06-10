Marterbauer-Budgetrede in Marathonform

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat in seiner zweiten Budgetrede versucht, trotz schwieriger Umstände Zuversicht zu verbreiten. Die Regierung löse Schritt für Schritt die Probleme und treibe die notwendigen Reformen voran, meinte er in seiner mit 98 Minuten ungewöhnlich langen Ansprache vor dem Nationalrat. Gleichzeitig betonte Marterbauer, dass es Unsicherheiten gebe, vor allem was die wirtschaftliche Entwicklung angehe. Von der Opposition erntete er Kritik.

Regierung hält Budgetkurs auch in kommenden Jahren

Wien - Die Regierung hält an ihrem Budgetkurs fest und will 2028 wieder im von der EU erlaubten Rahmen anlangen. Das zeigt der vom Ministerrat abgesegnete Haushaltsentwurf für die kommenden beiden Jahre. Demnach ist für 2027 ein Defizit von 3,5 Prozent des BIP vorgesehen und für 2028 von drei Prozent. Die Schuldenquote steigt zunächst auf 83,6 und übernächstes Jahr auf 83,8 Prozent.

Scharfe Kritik der Opposition am Doppelbudget

Wien - Scharfe Kritik an dem Doppelbudget übt die Opposition. "Dieses Budget vergrößert die Ungerechtigkeit und kürzt bei der Zukunft", so eine erste Bilanz der Grünen am Mittwoch in einer Aussendung. Die FPÖ kritisierte indes, dass die großen strukturellen Reformen des Landes nicht angegangen würden. Von einem "Dokument des budgetären Stillstands und der organisierten Verantwortungslosigkeit" sprach der blaue Budgetsprecher Arnold Schiefer in Bezug auf den Budgetentwurf.

Kürzungen im Umweltbereich, fossile Subventionen sinken

Wien - Im Umwelt- und Klimabereich soll mit dem Doppelbudget 2027/2028 einiges eingespart werden. Insgesamt sinken die Ausgaben dort im kommenden Jahr um 405 Mio. Euro, der größte Brocken davon entfällt auf Kürzungen bei Förderungen für Sanierung und Heizungstausch. Auch im Bereich Kreislaufwirtschaft werden 38 Mio. Euro eingespart, dazu zählt etwa der Wegfall der Geräte-Retter-Prämie. Ab 2028 sollen dann auch klimaschädliche Subventionen abgebaut werden.

Trump droht dem Iran nach gegenseitigen Angriffen erneut

Teheran/Washington - Nach gegenseitigen Angriffen hat US-Präsident Donald Trump dem Iran erneut gedroht. "Sie haben zu lange gebraucht, um einen für sie großartigen Deal auszuhandeln, jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social mit Blick auf die sich seit Wochen hinziehenden Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen den beiden Ländern. Zugleich erklärte er einmal mehr Irans Militär für weitgehend besiegt.

Ukraine-Krieg dauert nun so lange wie der Erste Weltkrieg

Sewastopol/Kiew (Kyjiw) - Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine dauert bereits so lange wie der Erste Weltkrieg (1914-1918). Der ukrainische Generalstab in Kiew zählte am Mittwoch den 1.568. Tag des Krieges. Ein Ende der von Kremlchef Wladimir Putin 2022 befohlenen Großinvasion in das Nachbarland ist nicht abzusehen. In ihrem Abwehrkampf gegen Russland griff die Ukraine Hunderte Kilometer tief im Hinterland des Gegners Energieanlagen mit Drohnen und Raketen an.

Jean Ziegler im Alter von 92 Jahren verstorben

Genf - Eigentlich war Jean Ziegler immer zornig: über den Rassismus, die Ausbeutung Afrikas, die Globalisierung, die Profitgier und "die verlogene Herrschaftsschicht". Der Genfer Soziologe war zeitlebens ein Fürsprecher der Entmachteten und ein Schreckgespenst für die Mächtigen. Zu seinem 90. Geburtstag bezeichnete er sich im April 2024 als "privilegiert unter den Privilegierten". Jetzt ist das Schweizer "Enfant terrible" im Alter von 92 Jahren gestorben.

Männliche Leiche in Gebäude in Klagenfurt gefunden

Klagenfurt - In einem Gebäude im Osten von Klagenfurt ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Laut ersten Erkenntnissen wurden bei dem Toten Kopfverletzungen festgestellt, weshalb Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

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red