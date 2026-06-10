Marterbauer-Budgetrede in Marathonform

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat in seiner zweiten Budgetrede versucht, trotz schwieriger Umstände Zuversicht zu verbreiten. Die Regierung löse Schritt für Schritt die Probleme und treibe die notwendigen Reformen voran, meinte er in seiner mit 98 Minuten ungewöhnlich langen Ansprache vor dem Nationalrat. Gleichzeitig betonte Marterbauer, dass es Unsicherheiten gebe, vor allem was die wirtschaftliche Entwicklung angehe. Von der Opposition erntete er Kritik.

Regierung hält Budgetkurs auch in kommenden Jahren

Wien - Die Regierung hält an ihrem Budgetkurs fest und will 2028 wieder im von der EU erlaubten Rahmen anlangen. Das zeigt der vom Ministerrat abgesegnete Haushaltsentwurf für die kommenden beiden Jahre. Demnach ist für 2027 ein Defizit von 3,5 Prozent des BIP vorgesehen und für 2028 von drei Prozent. Die Schuldenquote steigt zunächst auf 83,6 und übernächstes Jahr auf 83,8 Prozent.

Microsoft-Gründer Gates zu Epstein im US-Kongress befragt

Washington - Im Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat sich nun auch Microsoft-Gründer Bill Gates Fragen von Abgeordneten stellen müssen. Gates folgte am Mittwoch in Washington einer Vorladung vor den Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses. Die Anhörung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Absturz von Militärhubschrauber in Kaschmir: 18 Tote

Srinagar - Im von Pakistan kontrollierten Teil Kaschmirs sind am Mittwoch beim Absturz eines Militärhubschraubers 18 Soldaten ums Leben gekommen. Alle Insassen seien tot, meldeten die pakistanischen Streitkräfte. Als Ursache für das Unglück in der Provinzhauptstadt Muzaffarabad wurde ein technischer Fehler genannt. Die Unruheregion Kaschmir wird von den beiden Atommächten Indien und Pakistan beansprucht. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern führten bereits zu mehreren Kriegen.

Trump droht dem Iran nach gegenseitigen Angriffen erneut

Teheran/Washington - Nach gegenseitigen Angriffen hat US-Präsident Donald Trump dem Iran erneut gedroht. "Sie haben zu lange gebraucht, um einen für sie großartigen Deal auszuhandeln, jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social mit Blick auf die sich seit Wochen hinziehenden Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zwischen den beiden Ländern. Zugleich erklärte er einmal mehr Irans Militär für weitgehend besiegt.

Haft und Einweisung wegen schwerwiegendem Cyber-Grooming

Wien - Wegen eines schweren Falls von Cyber-Grooming - das gezielte, auf sexuellen Missbrauch ausgerichtete Manipulieren von unmündigen bzw. minderjährigen Opfern im Internet - ist am Mittwoch in Wien ein 47-Jähriger zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Er soll von Mai bis Dezember 2024 drei unmündige Mädchen online kontaktiert, zur Vornahme sexueller Handlungen verleitet und dazu gebracht zu haben, sich dabei zu filmen bzw. zu fotografieren und ihm das zu übermitteln.

Ukraine-Krieg dauert nun so lange wie der Erste Weltkrieg

Sewastopol/Kiew (Kyjiw) - Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine dauert bereits so lange wie der Erste Weltkrieg (1914-1918). Der ukrainische Generalstab in Kiew zählte am Mittwoch den 1.568. Tag des Krieges. Ein Ende der von Kremlchef Wladimir Putin 2022 befohlenen Großinvasion in das Nachbarland ist nicht abzusehen. In ihrem Abwehrkampf gegen Russland griff die Ukraine Hunderte Kilometer tief im Hinterland des Gegners Energieanlagen mit Drohnen und Raketen an.

Unbekannte männliche Leiche in Klagenfurt gefunden

Klagenfurt - In einem Gebäude im Südosten von Klagenfurt ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Laut ersten Erkenntnissen wurden bei dem Toten Kopfverletzungen festgestellt, weshalb Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage. Die Obduktion des Mannes war für Mittwochabend anberaumt.

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red