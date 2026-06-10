Trump will Iran "noch heute" erneut angreifen

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch angekündigt, es werde "noch heute" weitere Angriffe auf den Iran geben. Dabei werde man den Iran "sehr hart" treffen. Ein "Deal" mit dem Iran sei zwar fertig ausverhandelt und Teheran habe zugestimmt, keine Atomwaffe zu besitzen. "Wir standen kurz vor einem Abkommen, aber sie halten uns hin, sie halten uns weiterhin zum Narren", so Trump vor Journalisten im Weißen Haus.

Marterbauer-Budgetrede in Marathonform

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat in seiner zweiten Budgetrede versucht, trotz schwieriger Umstände Zuversicht zu verbreiten. Die Regierung löse Schritt für Schritt die Probleme und treibe die notwendigen Reformen voran, meinte er in seiner mit 98 Minuten ungewöhnlich langen Ansprache vor dem Nationalrat. Gleichzeitig betonte Marterbauer, dass es Unsicherheiten gebe, vor allem was die wirtschaftliche Entwicklung angehe. Von der Opposition erntete er Kritik.

Scharfe Kritik der Opposition am Doppelbudget

Wien - Scharfe Kritik an dem Doppelbudget übt die Opposition. "Dieses Budget vergrößert die Ungerechtigkeit und kürzt bei der Zukunft", so eine erste Bilanz der Grünen am Mittwoch in einer Aussendung. Die FPÖ kritisierte indes, dass die großen strukturellen Reformen des Landes nicht angegangen würden. Von einem "Dokument des budgetären Stillstands und der organisierten Verantwortungslosigkeit" sprach der blaue Budgetsprecher Arnold Schiefer in Bezug auf den Budgetentwurf.

Haft und Einweisung wegen schwerwiegendem Cyber-Grooming

Wien - Wegen eines schweren Falls von Cyber-Grooming - das gezielte, auf sexuellen Missbrauch ausgerichtete Manipulieren von unmündigen bzw. minderjährigen Opfern im Internet - ist am Mittwoch in Wien ein 47-Jähriger zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Er soll von Mai bis Dezember 2024 drei unmündige Mädchen online kontaktiert, zur Vornahme sexueller Handlungen verleitet und dazu gebracht zu haben, sich dabei zu filmen bzw. zu fotografieren und ihm das zu übermitteln.

Amnesty beschuldigt Israel der ethnischen Säuberung

Berlin - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht schwere Vorwürfe gegen Israel und spricht von einer "staatlich gelenkten Kampagne ethnischer Säuberung" im Westjordanland. Die NGO verzeichnet eine Vertreibung beduinischer und von Viehzucht lebender Palästinenser dort sowie eine offensichtlich betriebene Annexion von Teilen des besetzten Gebiets und ruft unter anderem die österreichische Bundesregierung zum Handeln auf.

Unbekannte männliche Leiche in Klagenfurt gefunden

Klagenfurt - In einem Gebäude im Südosten von Klagenfurt ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Laut ersten Erkenntnissen wurden bei dem Toten Kopfverletzungen festgestellt, weshalb Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage. Die Obduktion des Mannes war für Mittwochabend anberaumt.

Microsoft-Gründer Gates zu Epstein im US-Kongress befragt

Washington - Im Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat sich nun auch Microsoft-Gründer Bill Gates Fragen von Abgeordneten stellen müssen. Gates folgte am Mittwoch in Washington einer Vorladung vor den Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses. Die Anhörung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Absturz von Militärhubschrauber in Kaschmir: 18 Tote

Srinagar - Im von Pakistan kontrollierten Teil Kaschmirs sind am Mittwoch beim Absturz eines Militärhubschraubers 18 Soldaten ums Leben gekommen. Alle Insassen seien tot, meldeten die pakistanischen Streitkräfte. Als Ursache für das Unglück in der Provinzhauptstadt Muzaffarabad wurde ein technischer Fehler genannt. Die Unruheregion Kaschmir wird von den beiden Atommächten Indien und Pakistan beansprucht. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern führten bereits zu mehreren Kriegen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red