Stiftungsrat wählt am Donnerstag neue ORF-Generaldirektion

Wien - Am Donnerstag entscheidet sich, wer den ORF ab 1. Jänner 2027 führt. Die 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räte wählen in einer nicht öffentlichen Sitzung in Wien den künftigen ORF-Generaldirektor bzw. die künftige Generaldirektorin. 18 Stimmen sind nötig, um in sechseinhalb Monaten im ORF-Chefsessel Platz zu nehmen. Als Favorit auf die höchste Position im ORF gilt APA-CEO Clemens Pig. Er bekommt Konkurrenz durch mehrere erfahrene Medienmanager.

Trump will Iran "noch heute" erneut angreifen

Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch angekündigt, es werde "noch heute" weitere Angriffe auf den Iran geben. Dabei werde man den Iran "sehr hart" treffen. Ein "Deal" mit dem Iran sei zwar fertig ausverhandelt und Teheran habe zugestimmt, keine Atomwaffe zu besitzen. "Wir standen kurz vor einem Abkommen, aber sie halten uns hin, sie halten uns weiterhin zum Narren", so Trump vor Journalisten im Weißen Haus.

Trump gibt 70 Milliarden Dollar für Abschiebungen frei

Washington - US-Präsident Donald Trump hat per Unterschrift ein Haushaltsgesetz in Kraft gesetzt, das 70 Milliarden Dollar (gut 60 Mrd. Euro) für Migrationskontrollen und Massenabschiebungen vorsieht. Trump unterzeichnete das "Secure America"-Gesetz (Macht Amerika sicher) am Mittwoch im Weißen Haus. Das Geld soll in den kommenden drei Jahren an die Einwanderungs-, Grenzschutz- und Zollbehörden fließen. Der Kongress hatte die Mittel mit der Mehrheit von Trumps Republikanern gebilligt.

Nationalrat mit Budgetdebatte und EABG

Wien - Das Doppelbudget für 2027 und 2028 beschäftigt die Nationalratsabgeordneten noch länger. Nachdem Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch seine Budgetrede gehalten hat, findet in der Nationalratssitzung am Donnerstag eine Debatte über das Zahlenwerk statt. Dabei handelt es sich um eine "Erste Lesung", beschlossen werden soll das Budget im Juli. Noch unklar ist, ob das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) eine Zweidrittelmehrheit erhält.

Amnesty beschuldigt Israel der ethnischen Säuberung

Berlin - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erhebt in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht schwere Vorwürfe gegen Israel und spricht von einer "staatlich gelenkten Kampagne ethnischer Säuberung" im Westjordanland. Die NGO verzeichnet eine Vertreibung beduinischer und von Viehzucht lebender Palästinenser dort sowie eine offensichtlich betriebene Annexion von Teilen des besetzten Gebiets und ruft unter anderem die österreichische Bundesregierung zum Handeln auf.

Bill Gates: Wurde von Epstein wegen Affären erpresst

Washington - Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates ist nach eigenen Angaben von dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erpresst worden. Gates sagte am Mittwoch vor einem Ausschuss des US-Kongresses, es sei um außereheliche Affären gegangen. Aus jüngst veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass sich Gates und Epstein nach dessen erster Haftstrafe im Jahr 2008 wiederholt trafen. Gates meinte, er habe damals das Ausmaß von Epsteins Verbrechen nicht völlig begriffen.

Das Nova Rock mit rund 80 Bands an vier Tagen startet

Nickelsdorf - Das Nova Rock, Österreichs größtes Rockfestival, startet am Donnerstag sein musikalisches Programm auf drei Bühnen. Über vier Tage werden bis Sonntag insgesamt mehr als 200.000 Fans erwartet. Rund 80 Bands treten heuer auf dem Gelände bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) auf. Als Headliner fungieren u.a. Volbeat, Iron Maiden, The Cure und Bring Me The Horizon. Meteorologisch dürfte die diesjährige Ausgabe ideale Bedingungen bieten.

Nach neuen Streiks achte Verhandlungsrunde zum Chemie-KV

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen der Chemischen Industrie gehen am Donnerstag um 13 Uhr in die mittlerweile achte Runde. Während die Arbeitnehmerseite auf eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3 Prozent pocht, verweisen die Arbeitgeber auf Nulllohnrunden in Deutschland und bieten laut Gewerkschaft 0,5 Prozent plus 300 Euro Einmalzahlung oder 2 Prozent ab Oktober 2026 bis April 2028. Als Reaktion auf dieses Angebot fanden am Mittwoch wieder Streiks in mehreren Betrieben statt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red