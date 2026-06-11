Eskalation am Golf: Straße von Hormuz angeblich gesperrt

Teheran - Die USA und der Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen - womit sich der Konflikt trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe gefährlich hochschaukelt. Irans Militär reagierte auf neue US-Angriffe nach eigenen Angaben mit einer kompletten Sperrung der Straße von Hormuz Jedes Schiff, das die für den Öl-und Gashandel wichtige Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen, hieß es in einer Erklärung der iranischen Militärführung.

Stiftungsrat wählt am Donnerstag neue ORF-Generaldirektion

Wien - Am Donnerstag entscheidet sich, wer den ORF ab 1. Jänner 2027 führt. Die 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räte wählen in einer nicht öffentlichen Sitzung in Wien den künftigen ORF-Generaldirektor bzw. die künftige Generaldirektorin. 18 Stimmen sind nötig, um in sechseinhalb Monaten im ORF-Chefsessel Platz zu nehmen. Als Favorit auf die höchste Position im ORF gilt APA-CEO Clemens Pig. Er bekommt Konkurrenz durch mehrere erfahrene Medienmanager.

Nationalrat mit Budgetdebatte und EABG

Wien - Das Doppelbudget für 2027 und 2028 beschäftigt die Nationalratsabgeordneten noch länger. Nachdem Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch seine Budgetrede gehalten hat, findet in der Nationalratssitzung am Donnerstag eine Debatte über das Zahlenwerk statt. Dabei handelt es sich um eine "Erste Lesung", beschlossen werden soll das Budget im Juli. Noch unklar ist, ob das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) eine Zweidrittelmehrheit erhält.

Co-Gastgeber Mexiko eröffnet Fußball-WM gegen Südafrika

Mexiko-Stadt/Guadalajara/Wien - Mit dem Spiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika wird am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada eröffnet. Über 80.000 Fans werden im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt das erste von 104 WM-Spielen verfolgen. Im zweiten Match der Gruppe A treffen am Freitag (4.00 Uhr MESZ) in Guadalajara Tschechien und Südkorea aufeinander. Erstmals findet die Endrunde mit 48 Mannschaften statt, Österreich ist erstmals seit 1998 wieder dabei.

IGCC-Bericht: Erde nimmt immer mehr Wärme auf

Bonn - Der Ausstoß an Treibhausgasen steigt weiterhin, die Erde nimmt immer mehr Energie auf und die Tage mit Meereshitzewellen werden häufiger. Das geht aus dem jüngsten Report Indicators of Global Climate Change (IGCC) hervor, den führende Wissenschafter zur derzeit tagenden UN-Klimakonferenz in Bonn präsentieren. Die jährlich erscheinende Auswertung gilt als Zwischenbilanz für die Berichte des Weltklimarats IPCC, die nur im Abstand mehrerer Jahre herauskommen.

Kanada will Social Media für Unter-16-Jährige verbieten

Montreal - Im Kampf gegen die Social-Media-Gefahren für Kinder und Jugendliche will nun auch Kanada ein Mindestalter für die Nutzung entsprechender Angebote einführen. Die Regierung legte am Mittwoch (Ortszeit) einen Gesetzentwurf vor, der ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige vorsieht. Zudem sollen mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellte Angebote stärker kontrolliert werden.

UNHCR: Erstmals seit zehn Jahren Rückgang bei Vertriebenen

Genf/Wien - Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist erstmals seit zehn Jahren zurückgegangen, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies berichtete UNO-Flüchtlingshochkommissar Barham Salih am Donnerstag bei der Präsentation des jährlichen UNHCR-Berichts "Global Trends". So sei die Zahl der Flüchtlinge global im Jahr 2025 um drei Prozent auf 41,6 Millionen Menschen gesunken. 70 Prozent aller Flüchtlinge weltweit seien seit Jahren im Exil, viele davon lebten unter der Armutsgrenze.

65 Unwettereinsätze in Kärnten verzeichnet

Klagenfurt - Ein heftiges Gewitter mit Starkregen hat in der Nacht auf Donnerstag für 65 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Haupteinsatzgrund waren vom Sturm umgerissene Bäume, aber auch überflutete Keller und über die Ufer getretene Bäche, teilte die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Donnerstagfrüh auf APA-Anfrage mit. Begonnen hatte die Einsatzreihe bereits am frühen Abend in Oberkärnten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red