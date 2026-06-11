Eine Tonne Cannabis in Wien sichergestellt

Wien - Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen Euro haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing sichergestellt. Dabei handelt es sich um die bisher jemals größte in Österreich sichergestellte Menge des Krauts. Das gaben Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, am Donnerstagvormittag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.

Iran-Krieg: Bemühungen um Abkommen gehen weiter

Teheran - Trotz der erneuten Eskalation zwischen den USA und dem Iran an der Straße von Hormuz gehen am Donnerstag die Bemühungen um ein Abkommen zwischen den Kriegsparteien weiter. Das bestätigten iranische Quellen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters und eine "diplomatische Quelle" gegenüber dem US-Sender CNN. Es gab unterdessen unterschiedliche Angaben, ob Irans Militär die für den Öl- und Gashandel wichtige Meerenge komplett gesperrt hat oder nicht.

ORF-Wahl: Stiftungsrat hat Marathonsitzung gestartet

Wien - Am Donnerstag entscheidet sich, wer den ORF ab 1. Jänner 2027 führt. Die nicht öffentliche Sitzung der 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räte hat am Vormittag in Wien begonnen und dürfte sich bis zum späten Nachmittag ziehen. 18 Stimmen sind nötig, um im ORF-Chefsessel Platz zu nehmen. Als Favorit auf die höchste Position im ORF gilt APA-CEO Clemens Pig. Er bekommt aber Konkurrenz durch mehrere erfahrene Medienmanager.

44-Jähriger nach Tötungsdelikt in Klagenfurt festgenommen

Klagenfurt - Nachdem Mittwochfrüh ein Mann tot in einem Nebengebäude im Südosten von Klagenfurt gefunden worden war, hat die Polizei am Donnerstag von einem Tötungsdelikt gesprochen. Ein 44-jähriger Kärntner sei noch am Mittwoch ausgeforscht und festgenommen worden, hieß es von der Polizei bei einer Pressekonferenz. Schnell war der Verdacht im Raum gestanden, dass der 64-Jährige wegen seiner schweren Kopfverletzungen aufgrund von Fremdverschulden zu Tode gekommen sein könnte.

Opposition zerlegt das Doppelbudget im Nationalrat

Wien - Am Tag nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist traditionell die Opposition am Wort und die fand am Donnerstag bei der Ersten Lesung im Nationalrat wenig Gutes an dem von der Regierung vorgelegten Doppelbudget. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sprach von einer "Belastungskeule für die Bevölkerung", während die Regierung bis zum letzten Moment um eine Erhöhung der Parteienförderung gerungen habe. Die Grünen kritisierten die Konsolidierung als ungerecht.

UNHCR: Erstmals seit zehn Jahren Rückgang bei Vertriebenen

Genf/Wien - Die Zahl der Vertriebenen weltweit ist erstmals seit zehn Jahren zurückgegangen, bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies berichtete UNO-Flüchtlingshochkommissar Barham Salih am Donnerstag bei der Präsentation des jährlichen UNHCR-Berichts "Global Trends". So sei die Zahl der Flüchtlinge global im Jahr 2025 um drei Prozent auf 41,6 Millionen Menschen gesunken. 70 Prozent aller Flüchtlinge weltweit seien seit Jahren im Exil, viele davon lebten unter der Armutsgrenze.

Gesundheitsausgaben stiegen auch 2025

Wien - Die Gesundheitsausgaben in Österreich dürften 2025 laut einer ersten Schätzung der Statistik Austria erneut deutlich gestiegen sein. Gegenüber 2024 wurde ein Plus von 3,5 Mrd. Euro bzw. 6,1 Prozent auf 61,3 Mrd. Euro registriert, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Auch der Anteil der Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung nahm wieder zu - und zwar auf 11,9 Prozent des BIP. Das entspricht einem Anstieg von 0,2 Prozentpunkten.

Rotes Kreuz ruft dringend zu Blutspenden auf

Wien - Am Sonntag, dem 14. Juni, ist neben dem Vatertag auch der Weltblutspendetag. Weil die Lagerstände vor Beginn der Urlaubssaison sehr niedrig sind, ruft das Rote Kreuz zu Blutspenden auf. Blut kann nicht künstlich hergestellt werden, eine Konserve ist nur 42 Tage haltbar und alle 90 Sekunden wird in Österreich eine benötigt. "Deswegen ist es gerade vor dem Sommer wichtig, zur Blutspende zu kommen", sagte Bundesrettungskommandant Gerry Foitik in einer Aussendung am Donnerstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red