Iran-Krieg: Bemühungen um Abkommen gehen weiter

Teheran - Trotz neuer gegenseitiger Luftangriffe haben die USA und der Iran Insidern zufolge ihre Verhandlungen über ein vorläufiges Friedensabkommen intensiviert. US-Präsident Donald Trump drohte mit weiteren Militärschlägen, sollte die Führung in Teheran nicht unverzüglich einer Vereinbarung zustimmen. Das iranische Außenministerium verurteilte die "groß angelegten" US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf.

44-Jähriger gesteht Tötung von Mann in Klagenfurt

Klagenfurt - Nachdem ein 64-jähriger Mann am Mittwoch erschlagen in einem Nebengebäude seines Hauses in Klagenfurt aufgefunden worden war, hat ein 44-jähriger Kärntner die Tat gestanden. Er hatte am Mittwochvormittag selbst den Leichenfund angezeigt. Der Verdächtige gab an, dass es zuvor mit dem Pensionisten, mit dem er befreundet gewesen sei, zu einem Streit um Geld gekommen war, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, Gottlieb Türk, am Donnerstag vor Journalisten.

Opposition zerlegt das Doppelbudget im Nationalrat

Wien - Am Tag nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist traditionell die Opposition am Wort und die fand am Donnerstag bei der Ersten Lesung im Nationalrat wenig Gutes an dem von der Regierung vorgelegten Doppelbudget. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sprach von einer "Belastungskeule für die Bevölkerung", während die Regierung bis zum letzten Moment um eine Erhöhung der Parteienförderung gerungen habe. Die Grünen kritisierten die Konsolidierung als ungerecht.

Papst Leo XIV. besucht die Kanarischen Inseln

Gran Canaria/Vatikanstadt - Zum Abschluss seiner einwöchigen Spanien-Reise ist Papst Leo XIV. auf den Kanaren eingetroffen. Das Flugzeug des Oberhaupts der katholischen Kirche landete am Donnerstag gegen Mittag auf dem Militärflughafen von Gran Canaria. Nach seiner Ankunft fuhr Leo direkt zum Hafen von Arguinegu�n weiter, um dort der Migranten zu gedenken, die auf ihrer gefährlichen Überfahrt über den Atlantik ums Leben gekommen sind.

Regierung plant höhere und einheitliche Verkehrsstrafen

Wien - Die Bundesregierung will die Strafen für Verkehrsdelikte in Österreich vereinheitlichen und jene für Raser erhöhen. Bereits seit Jahren wird eine Harmonisierung gefordert. Derzeit gibt es in den einzelnen Bundesländern teils unterschiedliche Strafhöhen, ab 2027 sollen diese österreichweit einheitlich sein, so das Verkehrsministerium. Die Bundesregierung bringt dafür eine Novelle der Straßenverkehrsordnung und eine Anpassung der Anonymverfügungen in Begutachtung.

Dokustelle Islamfeindlichkeit registriert Höchstwert

Wien - Die Dokumentationsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus ortet in ihrem Jahresreport 2025 "eine besonders besorgniserregende Entwicklung". Einerseits wurden mit 1.684 so viele Fälle registriert wie noch nie, andererseits sei unter diesen auch ein rassistisch motivierter Mord gewesen, wurde bei der Präsentation am Donnerstag betont. Von der Politik fordert die Stelle unter anderem einen Aktionsplan gegen Rassismus.

Hipp-Rückruf: Gefundenes Rattengift ähnlich zu Glas-Inhalt

Eisenstadt - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp liegt das Vergleichsgutachten zu dem im Glas enthaltenen Rattengift und zu jenem, das an der Wohnadresse des Verdächtigen sichergestellt wurde, vor. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Burgenland, wonach das Mittel "in Konzentration und Verhältnis vergleichbar" sei. Ein Beweis, dass es sich um dasselbe Gift gehandelt habe, sei dies jedoch nicht.

VfGH behandelt Kopftuchverbot und Messenger-Überwachung

Wien - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) befasst sich in den nächsten Wochen unter anderem mit dem Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 Jahren, der Messenger-Überwachung sowie dem Zugang der Öffentlichkeit zu Anhörungen in U-Ausschüssen. Aber auch die Sicherstellung von Datenträgern ist wieder Thema, diesmal nicht im Straf-, sondern im Asylverfahren. Wein steht ebenfalls am Programm - und zwar in Form der Rolle des Weinkomitees bei der Kennzeichnung der edlen Tropfen.

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red