Sporthändler Hervis schließt ein Fünftel der Filialen

Wien/Salzburg - Nach dem Verkauf des Auslandsgeschäfts schließen die neuen Hervis-Eigentümer hierzulande heuer rund ein Fünftel der Filialen. "Es werden 17 der aktuell 93 Standorte in ganz Österreich im Laufe des Jahres 2026 geschlossen, da diese nicht ertragsbringend zu betreiben sind", hieß es von Hervis auf APA-Anfrage. Anfang des Jahres hatte der Handelskonzern Spar den defizitären Sporthändler an die deutschen Investoren Sven Voth und Udo Schloemer verkauft.

Trump droht mit "vollständiger Kontrolle" über Irans Öl

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.

Opposition zerlegt das Doppelbudget im Nationalrat

Wien - Am Tag nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist traditionell die Opposition am Wort und die fand am Donnerstag bei der Ersten Lesung im Nationalrat wenig Gutes an dem von der Regierung vorgelegten Doppelbudget. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sprach von einer "Belastungskeule für die Bevölkerung", während die Regierung bis zum letzten Moment um eine Erhöhung der Parteienförderung gerungen habe. Die Grünen kritisierten die Konsolidierung als ungerecht.

Regierung und Grüne einig bei rascherem Erneuerbaren-Ausbau

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich nach langem Ringen beim Erneuerbaren-Ausbaubeschleunigungsgesetz (EABG) mit den Grünen geeinigt. Über das Gesetz wird am Donnerstag im Nationalrat abgestimmt, für den Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Bedingung für die Zustimmung der Grünen waren höhere Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die Regierung sei der Oppositionspartei hier in den Gesprächen doch noch entgegengekommen.

44-Jähriger gesteht Tötung von Mann in Klagenfurt

Klagenfurt - Nachdem ein 64-jähriger Mann am Mittwoch erschlagen in einem Nebengebäude seines Hauses in Klagenfurt aufgefunden worden war, hat ein 44-jähriger Kärntner die Tat gestanden. Er hatte am Mittwochvormittag selbst den Leichenfund angezeigt. Der Verdächtige gab an, dass es zuvor mit dem Pensionisten, mit dem er befreundet gewesen sei, zu einem Streit um Geld gekommen war, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, Gottlieb Türk, am Donnerstag vor Journalisten.

EZB erhöht erstmals seit 2023 die Zinsen

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht ihren Leitzins wegen der stark gestiegenen Inflation erstmals seit fast drei Jahren. Sie hob den Einlagensatz am Donnerstag wie erwartet von 2,0 auf 2,25 Prozent an. Über ihn steuert der EZB-Rat seine Geldpolitik. Auch die Zinsen für Sparer orientieren sich daran. Befeuert vom Iran-Krieg stiegen die Ölpreise stark an. Die Teuerung schoss in der Eurozone mit zuletzt 3,2 Prozent über das Ziel der EZB von 2,0 Prozent hinaus.

Eine Tonne Cannabis in Wien sichergestellt

Wien - Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen Euro haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing sichergestellt. Dabei handelt es sich um die bisher jemals größte in Österreich sichergestellte Menge des Krauts in Zusammenhang mit einer einzelnen Plantage. Das gaben Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, am Donnerstag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.

Regierung plant höhere und einheitliche Verkehrsstrafen

Wien - Die Bundesregierung will die Strafen für Verkehrsdelikte in Österreich vereinheitlichen und jene für Raser erhöhen. Bereits seit Jahren wird eine Harmonisierung gefordert. Derzeit gibt es in den einzelnen Bundesländern teils unterschiedliche Strafhöhen, ab 2027 sollen diese österreichweit einheitlich sein, so das Verkehrsministerium. Die Bundesregierung novelliert dafür die Straßenverkehrsordnung. Außerdem soll eine Verordnung die Anpassungen der Anonymverfügungen regeln.

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red