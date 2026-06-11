Trump droht mit "vollständiger Kontrolle" über Irans Öl

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg gedroht. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werde man die Insel und andere Öl-Infrastrukturpunkte übernehmen und die "vollständige Kontrolle" über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.

Opposition zerlegt das Doppelbudget im Nationalrat

Wien - Am Tag nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist traditionell die Opposition am Wort und die fand am Donnerstag bei der Ersten Lesung im Nationalrat wenig Gutes an dem von der Regierung vorgelegten Doppelbudget. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sprach von einer "Belastungskeule für die Bevölkerung", während die Regierung bis zum letzten Moment um eine Erhöhung der Parteienförderung gerungen habe. Die Grünen kritisierten die Konsolidierung als ungerecht.

ORF-Wahl: Kein Ende der Marathonsitzung in Sicht

Wien - Die ORF-Stiftungsratssitzung, in der am Donnerstag die nächste ORF-Führung ab 2027 gewählt wird, zieht sich deutlich länger als erwartet. Über fünf Stunden nach Start wurde nach der Befragung des erst dritten von neun zum Hearing geladenen Bewerbern eine Pause eingelegt. Am meisten Zeit wurde bisher für das Hearing von APA-CEO Clemens Pig aufgewendet: zweieinhalb Stunden. Er gilt als Favorit auf die ORF-Generaldirektion.

Regierung und Grüne einig bei rascherem Erneuerbaren-Ausbau

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich nach langem Ringen beim Erneuerbaren-Ausbaubeschleunigungsgesetz (EABG) mit den Grünen geeinigt. Über das Gesetz wird am Donnerstag im Nationalrat abgestimmt, für den Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Bedingung für die Zustimmung der Grünen waren höhere Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die Regierung sei der Oppositionspartei hier in den Gesprächen doch noch entgegengekommen.

EZB erhöht erstmals seit 2023 die Zinsen

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht ihren Leitzins wegen der stark gestiegenen Inflation erstmals seit fast drei Jahren. Sie hob den Einlagensatz am Donnerstag wie erwartet von 2,0 auf 2,25 Prozent an. Über ihn steuert der EZB-Rat seine Geldpolitik. Auch die Zinsen für Sparer orientieren sich daran. Befeuert vom Iran-Krieg stiegen die Ölpreise stark an. Die Teuerung schoss in der Eurozone mit zuletzt 3,2 Prozent über das Ziel der EZB von 2,0 Prozent hinaus.

Eine Tonne Cannabis in Wien sichergestellt

Wien - Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen Euro haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing sichergestellt. Dabei handelt es sich um die bisher jemals größte in Österreich sichergestellte Menge des Krauts in Zusammenhang mit einer einzelnen Plantage. Das gaben Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, am Donnerstag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.

Sporthändler Hervis schließt ein Fünftel der Filialen

Wien/Salzburg - Die neuen Hervis-Eigentümer sperren im Rahmen der strategischen Neuausrichtung ein Fünftel der Filialen zu. "Es werden 17 der aktuell 93 Standorte in ganz Österreich im Laufe des Jahres 2026 geschlossen, da diese nicht ertragbringend zu betreiben sind", hieß es von Hervis auf APA-Anfrage. Von den Filialschließungen sind rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Laut Firmenangaben wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft ein Sozialplan erstellt.

Papst fordert Respekt und Schutz für Boots-Migranten

Gran Canaria/Vatikanstadt - Mit eindringlichen Worten hat Papst Leo XIV. um Respekt für die Würde jener Menschen geworben, die auf dem Seeweg nach Europa flüchten. Am Hafen von Arguinegu�n in Mog�n auf Gran Canaria sagte der Papst laut Kathpress am Donnerstag: "Hier kommen so viele verwundete Menschenleben an, denen fast alles genommen wurde, aber niemals ihre Würde." Den letzten Tag seines Spanien-Besuchs verbringt Leo XIV. am Freitag auf der Kanareninsel Teneriffa.

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red