Trump droht dem Iran mit neuen heftigen Angriffen

Teheran - Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran schaukelt sich trotz offiziell geltender Waffenruhe weiter hoch. US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht auf Freitag an. Die USA würden das Land "sehr hart" treffen, schrieb der Republikaner auf Truth Social. Er drohte Teheran außerdem damit, in nicht allzu ferner Zukunft die für Irans Ölindustrie wichtige Insel Kharg sowie andere Öl-Infrastrukturpunkte zu übernehmen.

Regierung und Grüne einig bei rascherem Erneuerbaren-Ausbau

Wien - Im letzten Moment hat die Koalition mit den Grünen einen Partner gefunden, mit dem das Erneuerbaren-Ausbaubeschleunigungsgesetz per Verfassungsmehrheit im Nationalrat umgesetzt werden konnte. Bei der Abstimmung am Donnerstagabend votierten nur die Freiheitlichen gegen die Vorlage. Bedingung für die Zustimmung der Grünen waren höhere Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Regierung kam ihnen letztlich doch noch entgegen.

ORF-Wahl: Kein Ende der Marathonsitzung in Sicht

Wien - Die ORF-Stiftungsratssitzung, in der am Donnerstag die nächste ORF-Führung ab 2027 gewählt wird, zieht sich deutlich länger als erwartet. Über fünf Stunden nach Start wurde nach der Befragung des erst dritten von neun zum Hearing geladenen Bewerbern eine Pause eingelegt. Am meisten Zeit wurde bisher für das Hearing von APA-CEO Clemens Pig aufgewendet: zweieinhalb Stunden. Er gilt als Favorit auf die ORF-Generaldirektion.

EZB erhöht erstmals seit 2023 die Zinsen

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht ihren Leitzins wegen der stark gestiegenen Inflation erstmals seit fast drei Jahren. Sie hob den Einlagensatz am Donnerstag wie erwartet von 2,0 auf 2,25 Prozent an. Über ihn steuert der EZB-Rat seine Geldpolitik. Auch die Zinsen für Sparer orientieren sich daran. Befeuert vom Iran-Krieg stiegen die Ölpreise stark an. Die Teuerung schoss in der Eurozone mit zuletzt 3,2 Prozent über das Ziel der EZB von 2,0 Prozent hinaus.

Eine Tonne Cannabis in Wien sichergestellt

Wien - Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen Euro haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing sichergestellt. Dabei handelt es sich um die bisher jemals größte in Österreich sichergestellte Menge des Krauts in Zusammenhang mit einer einzelnen Plantage. Das gaben Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, am Donnerstag bei einem Hintergrundgespräch in der Landespolizeidirektion bekannt.

Sporthändler Hervis schließt ein Fünftel der Filialen

Wien/Salzburg - Die neuen Hervis-Eigentümer sperren im Rahmen der strategischen Neuausrichtung ein Fünftel der Filialen zu. "Es werden 17 der aktuell 93 Standorte in ganz Österreich im Laufe des Jahres 2026 geschlossen, da diese nicht ertragbringend zu betreiben sind", hieß es von Hervis auf APA-Anfrage. Von den Filialschließungen sind rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Laut Firmenangaben wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft ein Sozialplan erstellt.

Altersteilzeit soll zusammengestutzt werden

Wien - Die Regierung will im Budget nun doch fehlende Einsparungen beim sogenannten "Zwischenparken" von Arbeitskräften mit weiteren Maßnahmen bei der Altersteilzeit kompensieren. Die NEOS kündigten am Donnerstag eine Reform der Maßnahme an, durch die die Kosten für die Allgemeinheit um rund 250 Mio. Euro pro Jahr sinken sollen. Im Sozialministerium bestätigte man grundsätzlich den Plan, Details müssten aber noch verhandelt werden. Laut ÖVP könnte eine Bemessungsobergrenze kommen.

Papst fordert Respekt und Schutz für Boots-Migranten

Gran Canaria/Vatikanstadt - Mit eindringlichen Worten hat Papst Leo XIV. um Respekt für die Würde jener Menschen geworben, die auf dem Seeweg nach Europa flüchten. Am Hafen von Arguinegu�n in Mog�n auf Gran Canaria sagte der Papst laut Kathpress am Donnerstag: "Hier kommen so viele verwundete Menschenleben an, denen fast alles genommen wurde, aber niemals ihre Würde." Den letzten Tag seines Spanien-Besuchs verbringt Leo XIV. am Freitag auf der Kanareninsel Teneriffa.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red