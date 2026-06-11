Laut Trump Iran-Einigung am Wochenende möglich

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat eine baldige Einigung mit dem Iran angekündigt - wie schon mehrere Male zuvor in den vergangenen Wochen. Ein Abschluss sei in den kommenden Tagen möglich. Vielleicht geschehe dies über das Wochenende und wahrscheinlich in Europa. Er werde mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sprechen. Vizepräsident JD Vance werde bei der Unterzeichnung zugegen sein. Die Straße von Hormuz werde geöffnet werden, sobald die USA unterschrieben hätten.

ORF-Wahl: Auch elf Stunden nach Start kein Ende in Sicht

Wien - Die ORF-Stiftungsratssitzung, in der am Donnerstag die nächste ORF-Führung ab 2027 gewählt wird, biegt nach knapp elf Stunden Dauer ins letzte Drittel ein. Sechs von neun zum Hearing geladene Bewerberinnen und Bewerber präsentierten mittlerweile ihre Ideen und stellten sich Fragen der 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räte. Am meisten Zeit wurde bisher für das Hearing von APA-CEO Clemens Pig aufgewendet: zweieinhalb Stunden. Er gilt als Favorit auf die ORF-Generaldirektion.

Regierung und Grüne einig bei rascherem Erneuerbaren-Ausbau

Wien - Im letzten Moment hat die Koalition mit den Grünen einen Partner gefunden, mit dem das Erneuerbaren-Ausbaubeschleunigungsgesetz per Verfassungsmehrheit im Nationalrat umgesetzt werden konnte. Bei der Abstimmung am Donnerstagabend votierten nur die Freiheitlichen gegen die Vorlage. Bedingung für die Zustimmung der Grünen waren höhere Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Regierung kam ihnen letztlich doch noch entgegen.

Sporthändler Hervis schließt ein Fünftel der Filialen

Wien/Salzburg - Die neuen Hervis-Eigentümer sperren im Rahmen der strategischen Neuausrichtung ein Fünftel der Filialen zu. "Es werden 17 der aktuell 93 Standorte in ganz Österreich im Laufe des Jahres 2026 geschlossen, da diese nicht ertragbringend zu betreiben sind", hieß es von Hervis auf APA-Anfrage. Von den Filialschließungen sind rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Laut Firmenangaben wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft ein Sozialplan erstellt.

EU-Asylpakt tritt in Kraft - Regeln werden verschärft

Brüssel/EU-weit - Die Vorschriften des 2024 beschlossenen europäischen Migrations- und Asylpakts treten am Freitag in Kraft. Die Asylregeln werden damit verstärkt EU-weit vereinheitlicht und zugleich verschärft. Mit dem Pakt will die EU die Ankunft von Migranten in geordneterer Weise steuern, effizientere und einheitliche Asylverfahren schaffen und die Sekundärmigration verringern. Zusätzlich ist ein Solidaritätsmechanismus vorgesehen, um besonders stark betroffene Länder zu entlasten.

SpaceX startet an der Börse

USA/Hawthorne/New York - Tech-Milliardär Elon Musk bringt seine Weltraumfirma SpaceX in einer Mega-Aktienplatzierung an die Börse. Bereits zum festgelegten Ausgabepreis von 135 Dollar soll das Unternehmen zum erwarteten Börsendebüt am Freitag (ab 15.30 MESZ) 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit einem Erlös von rund 75 Milliarden Dollar wird es der bisher größte Börsengang.

Altersteilzeit soll zusammengestutzt werden

Wien - Die Regierung will im Budget nun doch fehlende Einsparungen beim sogenannten "Zwischenparken" von Arbeitskräften mit weiteren Maßnahmen bei der Altersteilzeit kompensieren. Die NEOS kündigten am Donnerstag eine Reform der Maßnahme an, durch die die Kosten für die Allgemeinheit um rund 250 Mio. Euro pro Jahr sinken sollen. Im Sozialministerium bestätigte man grundsätzlich den Plan, Details müssten aber noch verhandelt werden. Laut ÖVP könnte eine Bemessungsobergrenze kommen.

Sex Pistols brachten Anarchy light auf das Nova Rock

Nickelsdorf - Das Nova Rock in Nickelsdorf hatte zum Start einiges zu bieten. Am Abend brachten die Sex Pistols einen Schuss Anarchie light auf die Pannonia Fields - musikalisch, denn das Festival verlief am Donnerstag in geordneten Bahnen. Die Hymne "Anarchy In The UK" dürfte beim Auftritt der Punk-Veteranen mit ihrem derzeitigen Sänger Frank Carter nicht fehlen. Davor hatte Tom Morello jede Menge Politkracher und ein Gitarrengewitter aufgezogen. Den Schlusspunkt sollten Volbeat setzen.

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red