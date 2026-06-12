APA-Chef Clemens Pig wird der neue ORF-Generaldirektor

Wien - Es wurde der erwartete Favoritensieg, wenn auch kein schneller: APA-CEO Clemens Pig ist Freitagnacht nach gut fünfzehnstündiger Sitzung des Stiftungsrates zum ORF-Generaldirektor ab 2027 bestellt worden. Er wird damit auf die gegenwärtige ORF-Chefin Ingrid Thurnher folgen, die nicht erneut kandidierte. Der 51-jährige Tiroler erreichte im ORF-Stiftungsrat 21 von 35 Stimmen und kam damit auf die absolute Mehrheit.

Trump stellt baldige Vereinbarung mit dem Iran in Aussicht

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat erneut Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs geschürt und die für den Donnerstag angedrohten Angriffe abgesagt. Nach Gesprächen mit "der höchsten Ebene der iranischen Führung" zeichne sich eine Verhandlungslösung ab, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Zeit und Ort der Unterzeichnung des Abkommens würden "in Kürze bekanntgegeben". Eine Bestätigung aus Teheran gab es zunächst aber nicht.

Sporthändler Hervis schließt ein Fünftel der Filialen

Wien/Salzburg - Die neuen Hervis-Eigentümer sperren im Rahmen der strategischen Neuausrichtung ein Fünftel der Filialen zu. "Es werden 17 der aktuell 93 Standorte in ganz Österreich im Laufe des Jahres 2026 geschlossen, da diese nicht ertragbringend zu betreiben sind", hieß es von Hervis auf APA-Anfrage. Von den Filialschließungen sind rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Laut Firmenangaben wurde gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft ein Sozialplan erstellt.

Achte Verhandlungsrunde bringt Einigung auf neuen Chemie-KV

Wien - In der achten Verhandlungsrunde ist in der Nacht auf Freitag ein Abschluss auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie erzielt worden. Das teilten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit. Die Ist-Löhne und -Gehälter steigen demnach um 1,8 Prozent, maximal aber 100 Euro. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro oder ein zusätzlicher freier Tag. Die Mindestlöhne und -gehälter und die Lehrlingseinkommen werden um 2 Prozent erhöht.

Jüngste Frau: Taylor Swift nun in Songwriters Hall of Fame

New York - Taylor Swift ist als jüngste Frau überhaupt in die Hall of Fame der Songwriter aufgenommen worden. Die 36-Jährige erschien am Donnerstag persönlich zu der Zeremonie in New York und zeigte sich auf dem roten Teppich im trägerlosen schwarzen Kleid. Bei der Begründung für die Aufnahme von Swift wurde unter anderem ihre Fähigkeit angeführt, "sich als Songwriterin zu wandeln und in unterschiedliche Klangwelten einzutauchen".

Auto fuhr in den Niederlanden Schülergruppe an - Vier Tote

Amsterdam - Schockiert und voller Trauer reagieren die Niederlande auf ein schweres Unglück mit einer Schülergruppe, bei dem drei Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen sind. Ein Auto war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmittag in eine Gruppe von 14 Schülern und zwei Begleitern gerast, die per Fahrrad einen Schulausflug machten. Laut Polizei erlagen zunächst drei Menschen ihren Verletzungen. Vier weitere Kinder wurden schwer verletzt, eines davon starb später im Spital.

Elon Musk hebt mit SpaceX zu Rekord-Börsengang ab

USA/Hawthorne - In den USA steht der mit Abstand größte Börsengang der Geschichte bevor: Tech-Milliardär Elon Musk will mit seinem Raumfahrtkonzern SpaceX am Freitag alle bisherigen Aktiendebüts in den Schatten stellen. Der gebürtige Südafrikaner will mindestens 75 Milliarden Dollar (64 Milliarden Euro) einsammeln und eine Konzernbewertung von mehr als 1,7 Billionen Dollar erreichen. Musk selbst könnte der weltweit erste Billionär werden.

US-Gericht: Trumps neue Zölle wahrscheinlich rechtens

Washington - Im Rechtsstreit um die neuen Zölle der US-Regierung in Höhe von zehn Prozent hat Präsident Donald Trump einen Etappensieg errungen. Ein Berufungsgericht ließ die Abgaben bis auf Weiteres in Kraft und begründete das mit den guten Aussichten der Regierung auf einen Sieg im Hauptverfahren, wie aus einer Anordnung hervorging. Ein Urteil in der Sache steht allerdings weiterhin aus.

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red