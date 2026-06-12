OeNB hebt BIP-Prognose für 2026 leicht auf 0,6 Prozent

Wien - Die Nationalbank sagt der heimischen Wirtschaft angesichts des Kriegs in Nahost und gestiegener Energiepreise weiter ein bescheidenes Wachstum voraus, zeigt sich gegenüber zuletzt aber etwas optimistischer. Für heuer erwartet sie ein BIP-Plus um 0,6 Prozent, nach 0,5 Prozent in der März-Prognose. In den Jahren 2027 und 2028 beschleunigt sich das Wachstum auf 1,1 bzw. 1,2 Prozent. Die Inflationserwartung (HVPI) der OeNB lautet nun auf 3,2 Prozent, davor waren es 2,7 Prozent.

Siege für Mexiko und Südkorea bei der Fußball-WM

Mexiko-Stadt - Co-Gastgeber Mexiko geht nach dem Sieg im Eröffnungsspiel bei der Fußball-WM voll Euphorie ins weitere Turnier. Das 2:0 im Aztekenstadion gegen Südafrika nach Treffern von Julian Quinones (9.) und Raul Jimenez (67.) wurde jedoch von Ausschreitungen vor dem Stadion getrübt. Auch Südkorea erwischte resultatsmäßig einen Top-Start. Die Treffer beim 2:1 in Guadalajara erzielten Hwang In-Beom (67.) und Oh Hyeon-Gyu (80.), für das unterlegene Tschechien traf Ladislav Krejci (59.).

Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah - Teheran dementiert

Teheran - US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Krieg mit dem Iran erzielt", behauptete Trump im Weißen Haus. Die Dokumente sollten in Kürze fertiggestellt und vielleicht schon an diesem Wochenende in Europa unterzeichnet werden. Aus dem Iran kam jedoch prompt ein Dementi.

APA-Chef Clemens Pig wird der neue ORF-Generaldirektor

Wien - Es wurde der erwartete Favoritensieg, wenn auch kein schneller: APA-CEO Clemens Pig ist Freitagnacht nach gut fünfzehnstündiger Sitzung des Stiftungsrates zum ORF-Generaldirektor ab 2027 bestellt worden. Er wird damit auf die gegenwärtige ORF-Chefin Ingrid Thurnher folgen, die nicht erneut kandidierte. Der 51-jährige Tiroler erreichte im ORF-Stiftungsrat 21 von 35 Stimmen und kam damit auf die absolute Mehrheit.

Nationalbank: Sparmaßnahmen im Budget reichen nicht aus

Wien - Die Bundesregierung dürfte ihr Ziel, das Budgetdefizit im Jahr 2028 auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu drücken, laut Prognose der Nationalbank (OeNB) deutlich verfehlen. Diese rechnet für 2028 mit einem Wert von 3,8 Prozent, womit im Doppelbudget weitere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig seien, schrieb die OeNB am Freitag. Vor allem höhere Zinsausgaben und EU-Beiträge sowie die schwierige Wirtschaftslage werden demnach weiter Druck auf die Staatskassen ausüben.

EU-Asylpakt tritt in Kraft - Regeln werden verschärft

Brüssel/EU-weit - Die Vorschriften des 2024 beschlossenen europäischen Migrations- und Asylpakts treten am Freitag in Kraft. Die Asylregeln werden damit verstärkt EU-weit vereinheitlicht und zugleich verschärft. Mit dem Pakt will die EU die Ankunft von Migranten in geordneterer Weise steuern, effizientere und einheitliche Asylverfahren schaffen und die Sekundärmigration verringern. Zusätzlich ist ein Solidaritätsmechanismus vorgesehen, um besonders stark betroffene Länder zu entlasten.

Achte Verhandlungsrunde bringt Einigung auf neuen Chemie-KV

Wien - In der achten Verhandlungsrunde ist in der Nacht auf Freitag ein Abschluss auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemischen Industrie erzielt worden. Das teilten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit. Die Ist-Löhne und -Gehälter steigen demnach um 1,8 Prozent, maximal aber 100 Euro. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro oder ein zusätzlicher freier Tag. Die Mindestlöhne und -gehälter und die Lehrlingseinkommen werden um 2 Prozent erhöht.

Jüngste Frau: Taylor Swift nun in Songwriters Hall of Fame

New York - Taylor Swift ist als jüngste Frau überhaupt in die Hall of Fame der Songwriter aufgenommen worden. Die 36-Jährige erschien am Donnerstag persönlich zu der Zeremonie in New York und zeigte sich auf dem roten Teppich im trägerlosen schwarzen Kleid. Bei der Begründung für die Aufnahme von Swift wurde unter anderem ihre Fähigkeit angeführt, "sich als Songwriterin zu wandeln und in unterschiedliche Klangwelten einzutauchen".

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red