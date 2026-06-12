Staatsanwaltschaft Eisenstadt beendet Pilnacek-Verfahren

Eisenstadt/Wien - Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt führt das Verfahren zum Ableben des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek nicht fort. Das Vorhaben wurde durch die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien und das Justizministerium bereits geprüft und genehmigt, teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der APA mit. Begründet wurde die Einstellung damit, dass es keine maßgebliche Änderung der Beweislage gegeben habe.

APA-Chef Clemens Pig wird der neue ORF-Generaldirektor

Wien - Es wurde der erwartete Favoritensieg, wenn auch kein schneller: APA-CEO Clemens Pig ist Freitagnacht nach gut fünfzehnstündiger Sitzung des Stiftungsrates zum ORF-Generaldirektor ab 2027 bestellt worden. Er wird damit auf die gegenwärtige ORF-Chefin Ingrid Thurnher folgen, die nicht erneut kandidierte. Der 51-jährige Tiroler erreichte im ORF-Stiftungsrat 21 von 35 Stimmen und kam damit auf die absolute Mehrheit.

OeNB hebt BIP-Prognose für 2026 leicht auf 0,6 Prozent

Wien - Die Nationalbank sagt der heimischen Wirtschaft angesichts des Kriegs in Nahost und gestiegener Energiepreise weiter ein bescheidenes Wachstum voraus, zeigt sich gegenüber zuletzt aber etwas optimistischer. Für heuer erwartet sie ein BIP-Plus um 0,6 Prozent, nach 0,5 Prozent in der März-Prognose. In den Jahren 2027 und 2028 beschleunigt sich das Wachstum auf 1,1 bzw. 1,2 Prozent. Die Inflationserwartung (HVPI) der OeNB lautet nun auf 3,2 Prozent, davor waren es 2,7 Prozent.

Iran: Verhandlungstext für Abkommen überwiegend finalisiert

Teheran - Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht gestellt hat, spricht auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Ein entsprechender Text sei überwiegend finalisiert, sagte der iranische Außenamtssprecher Esmail Baghaei nach Angaben der staatlichen Agentur IRNA am Donnerstagabend in einem TV-Programm. Zugleich drückte Baghaei erneut fehlendes Vertrauen Teherans in Washington aus.

Nationalbank: Sparmaßnahmen im Budget reichen nicht aus

Wien - Die Bundesregierung dürfte ihr Ziel, das Budgetdefizit im Jahr 2028 auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu drücken, laut Prognose der Nationalbank (OeNB) deutlich verfehlen. Diese rechnet für 2028 mit einem Wert von 3,8 Prozent, womit im Doppelbudget weitere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig seien, schrieb die OeNB am Freitag. Vor allem höhere Zinsausgaben und EU-Beiträge sowie die schwierige Wirtschaftslage werden demnach weiter Druck auf die Staatskassen ausüben.

Höchste Juni-Temperatur aller Zeiten in Antarktis gemessen

Buenos Aires - In der Antarktis ist die höchste Juni-Temperatur aller Zeiten gemessen worden. Wie der nationale Wetterdienst von Argentinien am Donnerstag mitteilte, wurde an der Forschungsstation Esperanza Base am 6. Juni eine Temperatur von 15,4 Grad Celsius gemessen. So hoch sei das Thermometer in der Antarktis zuvor noch nie geklettert. Die Juni-Durchschnittstemperatur an der Esperanza-Station liegt den Angaben zufolge eigentlich bei minus 6,2 Grad.

Löhne am Bau steigen um durchschnittlich 3,5 Prozent

Wien - Die rund 250.000 von der Bau- und Holzgewerkschaft (GBH) vertretenen Beschäftigten erhalten in der Frühjahrslohnrunde 2026 durchschnittlich um 3,5 Prozent mehr Lohn. Die Verhandlungen seien trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen abgeschlossen worden, teilte die Arbeitnehmervertretung am Freitag mit.

Papst Leo beendet einwöchige Spanien-Reise

Santa Cruz de Tenerife/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. beendet am Freitag seine Spanien-Reise. Am letzten Tag des einwöchigen Besuchs besucht er auf der Kanarischen Insel Teneriffa laut Kathpress am Vormittag zunächst "Las Raices", ein großes Aufnahmelager für Bootsmigranten. Um kirchliche Sozialinitiativen in der Unterstützung für Migranten geht es direkt im Anschluss bei einer Begegnung in San Crist�bal de La Laguna. Später feiert Leo XIV. im Hafen von Santa Cruz de Teneriffa eine große Feldmesse.

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red