Staatsanwaltschaft Eisenstadt beendet Pilnacek-Verfahren

Eisenstadt/Wien - Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt führt das Verfahren zum Ableben des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek nicht fort. Das Vorhaben wurde durch die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien und das Justizministerium bereits geprüft und genehmigt, teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der APA mit. Begründet wurde die Einstellung damit, dass es keine maßgebliche Änderung der Beweislage gegeben habe.

OeNB hebt BIP-Prognose für 2026 leicht auf 0,6 Prozent

Wien - Die Notenbank sagt der heimischen Wirtschaft angesichts des Kriegs in Nahost und gestiegener Energiepreise weiter ein bescheidenes Wachstum voraus, zeigt sich gegenüber zuletzt aber etwas optimistischer. Für heuer erwartet sie ein BIP-Plus von 0,6 Prozent, nach 0,5 Prozent in der März-Prognose. In den Jahren 2027 und 2028 beschleunigt sich das Wachstum auf 1,1 bzw. 1,2 Prozent. Die Inflationserwartung der OeNB für 2026 lautet nun auf 3,2 Prozent, davor waren es 2,7 Prozent.

Britischer Künstler David Hockney ist tot

London - Der britische Künstler David Hockney ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren in seiner Londoner Wohnung, wie seine Agentin am Freitag mitteilte. Hockney gehörte zu den einflussreichsten Vertretern der zeitgenössischen Kunst. Der Absolvent des Royal College of Art in London wurde in den 1960er-Jahren mit seinen in Kalifornien gemalten Pool-Bildern ("A Bigger Splash") bekannt.

Berufsverbote nach Tod von transplantiertem Kind in Neapel

Rom/Neapel - Im Fall des Zweijährigen, der im Februar nach der Transplantation eines offenbar zu stark gekühlten Herzens in Italien gestorben ist, hat ein Ermittlungsrichter zwei Ärzte mit vorläufigen Berufsverboten belegt. Der Herzchirurg, der die Transplantation im Dezember 2025 am Monaldi-Krankenhaus in Neapel durchgeführt hat, darf zwölf Monate nicht als Arzt tätig sein, seine beteiligte Stellvertreterin sieben Monate. Ihnen wird die Fälschung der Krankenakte des Kindes vorgeworfen.

Papst geißelt auf Teneriffa Schlepper und Menschenhändler

Santa Cruz de Tenerife/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat auf den Kanarischen Inseln scharfe Kritik an Schleppern und anderen Profiteuren von Flucht und Migration geübt und sie zur Umkehr aufgefordert. Bei einem Treffen mit Migranten und Integrationshelfern auf der Plaza del Cristo de La Laguna auf Teneriffa sagte das Oberhaupt von weltweit etwa 1,4 Milliarden Katholiken an die Adresse jener, die von der Not und Verzweiflung von vielen Migranten profitierten: "Hört auf damit! Bekehrt euch!"

Iran: Verhandlungstext für Abkommen überwiegend finalisiert

Teheran - Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht gestellt hat, spricht auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Ein entsprechender Text sei überwiegend finalisiert, sagte der iranische Außenamtssprecher Esmail Baghaei nach Angaben der staatlichen Agentur IRNA am Donnerstagabend in einem TV-Programm. Zugleich drückte Baghaei erneut fehlendes Vertrauen Teherans in Washington aus.

16-Jähriger gestand Vergewaltigung von Elfjähriger

Graz - Ein 16-Jähriger ist in Graz in Untersuchungshaft, weil er bereits Anfang April mutmaßlich einem elfjährigen Mädchen in der Südsteiermark aufgelauert und das Kind vergewaltigt hat. Das Mädchen war laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" am Freitag zu Fuß unterwegs, als es der Jugendliche ansprach. Danach habe er die Elfjährige den bisher vorliegenden Ergebnissen zufolge schwer missbraucht, bestätigte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz.

Vier Tornados pro Jahr in Österreich

Wien - In Österreich treten im Schnitt vier Tornados pro Jahr auf. Diese bei uns seltenen Stürme sind die extremsten Aufwinde von Gewitterwolken, wobei die einströmende und aufsteigende Luft um ihre Strömungsachse rotiert, erläuterte die Geosphere Austria am Freitag in einer Aussendung zum internationalen Tag des Windes am 15. Juni. Ob Stürme durch den menschengemachten Klimawandel häufiger und heftiger werden, ist noch nicht geklärt, erläuterte Klimaforscher Georg Pistotnik.

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red