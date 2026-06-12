Iran: Verhandlungstext für Abkommen überwiegend finalisiert

Teheran - Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht gestellt hat, spricht auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Ein entsprechender Text sei überwiegend finalisiert, sagte der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei nach Angaben der staatlichen Agentur IRNA am Donnerstagabend in einem TV-Programm. Zugleich drückte Baghaei erneut fehlendes Vertrauen Teherans in Washington aus.

Britischer Künstler David Hockney ist tot

London - Kaum ein Künstler verkörperte den Wandel des Lebensgefühls der westlichen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg besser als David Hockney. Nun ist der legendäre britische Maler kurz vor seinem 89. Geburtstag gestorben. Mit seinen von einem Spiel aus kräftigen Farben und Licht geprägten Gemälden wurde er zu einem der einflussreichsten Maler des 20. und des 21. Jahrhunderts.

Staatsanwaltschaft Eisenstadt beendet Pilnacek-Verfahren

Eisenstadt/Wien - Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt führt das Verfahren zum Ableben des früheren Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek nicht fort. Das Vorhaben wurde durch die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien und das Justizministerium bereits geprüft und genehmigt, teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der APA mit. Begründet wurde die Einstellung damit, dass es keine maßgebliche Änderung der Beweislage gegeben habe.

Weitere Benko-Anklage wegen Betrugs und betrügerischer Krida

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhebt im Signa-Verfahrenskomplex erneut Anklage gegen Firmengründer Ren� Benko, der seit Jänner 2025 in U-Haft sitzt, und zwar wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida. Eine entsprechende Anklageschrift sei beim Landesgericht Innsbruck eingebracht worden, wie die WKStA am Freitag mitteilte. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Außerdem gab die Behörde einen weiteren Ermittlungsstrang in der Causa bekannt.

OeNB hebt BIP-Prognose für 2026 leicht auf 0,6 Prozent

Wien - Die Notenbank sagt der heimischen Wirtschaft angesichts des Kriegs in Nahost und gestiegener Energiepreise weiter ein bescheidenes Wachstum voraus, zeigt sich gegenüber zuletzt aber etwas optimistischer. Für heuer erwartet sie ein BIP-Plus von 0,6 Prozent, nach 0,5 Prozent in der März-Prognose. In den Jahren 2027 und 2028 beschleunigt sich das Wachstum auf 1,1 bzw. 1,2 Prozent. Die Inflationserwartung der OeNB für 2026 lautet nun auf 3,2 Prozent, davor waren es 2,7 Prozent.

Papst geißelt auf Teneriffa Schlepper und Menschenhändler

Santa Cruz de Tenerife/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat auf den Kanarischen Inseln scharfe Kritik an Schleppern und anderen Profiteuren von Flucht und Migration geübt und sie zur Umkehr aufgefordert. Bei einem Treffen mit Migranten und Integrationshelfern auf der Plaza del Cristo de La Laguna auf Teneriffa sagte das Oberhaupt von weltweit etwa 1,4 Milliarden Katholiken an die Adresse jener, die von der Not und Verzweiflung von vielen Migranten profitierten: "Hört auf damit! Bekehrt euch!"

SpaceX Aktien: 30 Prozent Plus steht im Raum

USA/Hawthorne - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX steht vor einem fulminanten Aktienmarktdebüt. Beim größten Börsengang der Geschichte wurden die Aktien des von Elon Musk geführten Konzerns am Freitag kurz vor ihren offiziellen Handelsstart an der US-Technologiebörse Nasdaq mit 175 Dollar indiziert - fast 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar.

Bis 60.000 Euro Strafe bei Verstößen gegen Lohntransparenz

Wien - Unternehmen drohen bei mehrmaligen Verstößen gegen die neuen Transparenzpflichten für Löhne Verwaltungsstrafen von bis zu 60.000 Euro. Das sieht der Entwurf des Arbeitsministeriums vor, der seit einigen Tagen in der Koordinierung der Regierung verhandelt wird und über den der "Standard" am Freitag berichtete. Kern des Gesetzes ist das Auskunftsrecht über Gehälter, das Angestellte künftig haben sollen.

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red