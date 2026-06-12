Pakistan: USA und Iran einigen sich auf Friedensvereinbarung

Teheran - Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif auf die finale Fassung einer Friedensvereinbarung geeinigt. "Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, einvernehmlich abgestimmter Text des Friedensabkommens vorliegt", erklärte Sharif am Freitag im Onlinedienst X. Pakistan arbeite nun "eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte abzuschließen", fügte er hinzu.

Weitere Benko-Anklage wegen Betrugs und betrügerischer Krida

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhebt im Signa-Verfahrenskomplex erneut Anklage gegen Firmengründer Ren� Benko, der seit Jänner 2025 in U-Haft sitzt, und zwar wegen schweren Betrugs und betrügerischer Krida. Eine entsprechende Anklageschrift sei beim Landesgericht Innsbruck eingebracht worden, wie die WKStA am Freitag mitteilte. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Außerdem gab die Behörde einen weiteren Ermittlungsstrang in der Causa bekannt.

SpaceX im Handel über 2 Billionen Dollar wert

USA/Hawthorne - Elon Musk ist mit dem Rekord-Börsengang seiner Weltraumfirma SpaceX zum ersten Menschen mit einem Billionen-Vermögen geworden. Die SpaceX-Aktie debütierte mit einem Zuwachs von gut elf Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar. Im späteren Handelsverlauf weitete sich das Kursplus zeitweise auf rund 20 Prozent aus. Das brachte den Marktwert des Unternehmens über die Marke von zwei Billionen Dollar (1,73 Billionen Euro).

Papst geißelt auf Teneriffa Schlepper und Menschenhändler

Santa Cruz de Tenerife/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat auf den Kanarischen Inseln scharfe Kritik an Schleppern und anderen Profiteuren von Flucht und Migration geübt und sie zur Umkehr aufgefordert. Bei einem Treffen mit Migranten und Integrationshelfern auf Teneriffa sagte er an die Adresse jener, die von der Not und Verzweiflung von vielen Migranten profitierten: "Hört auf damit! Bekehrt euch!" Wegen technischer Probleme an seinem Flugzeug verzögerte sich anschließend die Heimreise von Papst Leo.

Mann nach Pkw-Unfall in Tirol in Klinik verstorben

Kössen/Innsbruck - Nach einem Unfall auf der Walchsee Bundesstraße (B172) in Kössen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) am 30. Mai ist ein 24-jähriger Pkw-Lenker aus Bulgarien am Donnerstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der junge Mann war mit zwei Straßenleitpflöcken kollidiert und dann im Gegenverkehr gegen das entgegenkommende Auto eines 19-Jährigen geschleudert worden.

Bis 60.000 Euro Strafe bei Verstößen gegen Lohntransparenz

Wien - Unternehmen drohen bei mehrmaligen Verstößen gegen die neuen Transparenzpflichten für Löhne Verwaltungsstrafen von bis zu 60.000 Euro. Das sieht der Entwurf des Arbeitsministeriums vor, der seit einigen Tagen in der Koordinierung der Regierung verhandelt wird und über den der "Standard" am Freitag berichtete. Kern des Gesetzes ist das Auskunftsrecht über Gehälter, das Angestellte künftig haben sollen.

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red