Pakistan: USA und Iran einigen sich auf Friedensvereinbarung

Teheran/Bern - Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan auf die abschließende Fassung einer Friedensvereinbarung geeinigt. "Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, einvernehmlich abgestimmter Text des Friedensabkommens vorliegt", erklärte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif am Freitag. Ein US-Regierungsvertreter sagte, Washington gehe zu "80 bis 85 Prozent" von der Unterzeichnung eines Friedensabkommens in den kommenden Tagen aus.

Kuba kündigt Wirtschaftsöffnung an

Havanna - Unter Druck aus Washington will der Karibikstaat Kuba eine Wirtschaftsreform nach dem Vorbild der sozialistischen Marktwirtschaft Chinas und Vietnams umsetzen. Anstelle der bisher vom Staat stark gesteuerten Planwirtschaft soll die geplante Öffnung mehr Beteiligung des Privatsektors ermöglichen, wie Präsident Miguel D�az-Canel überraschend ankündigte. Das Politbüro der Kommunistischen Partei und die Nationalversammlung Kubas müssten die Reform noch billigen.

Tausende Teilnehmer bei Regenbogenparade in Wien erwartet

Wien - Unter dem Motto "Sichtbar seit 1996" ziehen am Samstag erneut wohl tausende Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Regenbogenparade entgegen der Fahrtrichtung über den Wiener Ring. Nach der Demonstration treten dann mit JJ und Conchita Wurst gleich zwei Song-Contest-Gewinner auf der Pride Stage am Rathausplatz auf.

Femizid in Taufkirchen an der Pram, Täter beging Suizid

Taufkirchen an der Pram - In Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) soll ein 29-jähriger Lehrer seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der Frau wurde in der Schulbibliothek gefunden. Der mutmaßliche Täter verübte daraufhin Suizid, bestätigte die Polizei Freitagabend entsprechende Onlineberichte von "Krone" und "Oberösterreichischen Nachrichten".

EU-Asylpakt in Kraft getreten - Regeln nun verschärft

Brüssel/EU-weit/Wien - Die Vorschriften des 2024 beschlossenen europäischen Migrations- und Asylpakts sind am Freitag in Kraft getreten. Die Asylregeln werden damit verstärkt EU-weit vereinheitlicht und zugleich verschärft. Mit dem Pakt will die EU die Ankunft von Migranten in geordneterer Weise steuern, effizientere und einheitliche Asylverfahren schaffen und die Sekundärmigration verringern. Zusätzlich ist ein Solidaritätsmechanismus vorgesehen, um besonders stark betroffene Länder zu entlasten.

Substanzielle EU-Beitrittsgespräche mit Ukraine ab Montag

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Chisinau - Am Montag starten erstmals seit 2024 EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine und der Republik Moldau, die substanzielle Bewegung in die EU-Erweiterung bringen sollen. Wie die derzeitige zypriotische Ratspräsidentschaft mitteilte, haben die Mitgliedstaaten nach dem Ende der ungarischen Blockade einen gemeinsamen Standpunkt zum ersten Verhandlungsabschnitt vereinbart und damit die notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen.

Papst geißelt auf Teneriffa Schlepper und Menschenhändler

Santa Cruz de Tenerife/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat auf den Kanarischen Inseln scharfe Kritik an Schleppern und anderen Profiteuren von Flucht und Migration geübt. Bei einem Treffen mit Migranten und Integrationshelfern auf Teneriffa sagte er am Freitag an die Adresse jener, die von der Not und Verzweiflung von vielen Migranten profitierten: "Hört auf damit! Bekehrt euch!" Nach einer technischen Panne beim Flugzeug trat der Papst den Rückflug verspätet in der Maschine des spanischen Königshauses an.

Parade "Trooping the Colour" für König Charles III.

London - In London findet am Samstag (12.00 Uhr MESZ) die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. statt. An der prunkvollen Zeremonie in der britischen Hauptstadt nehmen 1.400 Soldaten, 200 Pferde und mehr als 400 Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie vom Balkon des Buckingham-Palasts aus einen Überflug der Kunstflugstaffel der Royal Air Force verfolgen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red