Pakistan: USA und Iran einigen sich auf Friedensvereinbarung

Teheran/Bern - Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des Vermittlers Pakistan auf die abschließende Fassung einer Friedensvereinbarung geeinigt. "Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, einvernehmlich abgestimmter Text des Friedensabkommens vorliegt", erklärte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif am Freitag. Ein US-Regierungsvertreter sagte, Washington gehe zu "80 bis 85 Prozent" von der Unterzeichnung eines Friedensabkommens in den kommenden Tagen aus.

USA melden Abschuss iranischer Drohnen in Straße von Hormuz

Washington/Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mehrere iranische Drohnenangriffe auf Schiffe in der Straße von Hormuz abgewehrt. "Die US-Streitkräfte haben sie alle in den letzten Stunden abgeschossen, während der Schiffsverkehr durch die Meerenge ungehindert weiterfließt", teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit. Die Meerenge bleibe für den Schiffsverkehr geöffnet. Das US-Militär machte keine weiteren Angaben - auch nicht zur Zahl abgeschossener Drohnen.

Trump: Venezolanischer Drogenboss bei US-Angriff getötet

Washington - Der Anführer der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua ist laut US-Präsident Donald Trump bei einem US-Angriff getötet worden. Das für Lateinamerika zuständige US-Südkommando habe "einen schnellen und tödlichen kinetischen Schlag" ausgeführt, "um Ni�o Guerrero, den berüchtigten Anführer von Tren De Aragua, einer der blutrünstigsten Terrororganisationen auf diesem Planeten, erfolgreich zu exekutieren", schrieb Trump am Freitagabend in seinem Onlinedienst Truth Social.

Femizid in Taufkirchen an der Pram, Täter beging Suizid

Taufkirchen an der Pram - In Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) soll ein 29-jähriger Lehrer seine Ex-Freundin getötet haben. Die Leiche der Frau wurde in der Schulbibliothek gefunden. Der mutmaßliche Täter verübte daraufhin Suizid, bestätigte die Polizei Freitagabend entsprechende Onlineberichte von "Krone" und "Oberösterreichischen Nachrichten".

US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme durch Paramount

Los Angeles - Die US-Regierung hat die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Bros. durch den Konkurrenten Paramount ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion. Zugleich laufen noch Wettbewerbsprüfungen in mehreren Bundesstaaten sowie außerhalb der USA, unter anderem in Europa.

SpaceX knackt beim Börsendebut 2-Billionen-Marke

USA/Hawthorne - Beim größten Börsengang der Geschichte hat der Raumfahrt-Konzern SpaceX des Milliardärs Elon Musk ein fulminantes Debüt hingelegt. Der erste Kurs wurde am Freitag an der New Yorker Börse mit 150 Dollar festgestellt - gut elf Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Danach stieg das Papier weiter auf bis zu 176,52 Dollar, um dann einen Teil der Zugewinne wieder abzugeben. Der Schlusskurs betrug 161,11 Dollar, damit ist SpaceX mit rund 2,1 Billionen Dollar bewertet.

Kuba kündigt Wirtschaftsöffnung an

Havanna - Unter Druck aus Washington will der Karibikstaat Kuba eine Wirtschaftsreform nach dem Vorbild der sozialistischen Marktwirtschaft Chinas und Vietnams umsetzen. Anstelle der bisher vom Staat stark gesteuerten Planwirtschaft soll die geplante Öffnung mehr Beteiligung des Privatsektors ermöglichen, wie Präsident Miguel D�az-Canel überraschend ankündigte. Das Politbüro der Kommunistischen Partei und die Nationalversammlung Kubas müssten die Reform noch billigen.

Tausende Teilnehmer bei Regenbogenparade in Wien erwartet

Wien - Unter dem Motto "Sichtbar seit 1996" ziehen am Samstag erneut wohl tausende Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Regenbogenparade entgegen der Fahrtrichtung über den Wiener Ring. Nach der Demonstration treten dann mit JJ und Conchita Wurst gleich zwei Song-Contest-Gewinner auf der Pride Stage am Rathausplatz auf.

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red