Kommt es zum Iran-Deal? - US-Militär meldet neue Angriffe

Washington/Teheran - Die USA und der Iran stehen nach übereinstimmender Darstellung beider Seiten sowie des Vermittlers Pakistans kurz vor einem Abkommen zur Beendigung des Kriegs. "Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommens erreicht wurde", schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf der Online-Plattform X. Doch wenig später meldete das US-Militär neuerlich iranische Drohnenangriffe in der Straße von Hormuz.

Trump: Venezolanischer Drogenboss bei US-Angriff getötet

Washington - Der Anführer der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua ist laut US-Präsident Donald Trump bei einem US-Angriff getötet worden. Das für Lateinamerika zuständige US-Südkommando habe "einen schnellen und tödlichen kinetischen Schlag" ausgeführt, "um Ni�o Guerrero, den berüchtigten Anführer von Tren De Aragua, einer der blutrünstigsten Terrororganisationen auf diesem Planeten, erfolgreich zu exekutieren", schrieb Trump am Freitagabend in seinem Onlinedienst Truth Social.

12,6 Mrd. fehlen Bundesheer bis 2031 für Aufbauplan

Wien - Das Budget des Verteidigungsministeriums steigt zwar trotz Sparkurs in den kommenden Jahren an, zur Erfüllung des Aufbauplans 2032+ fehlen aber in den Bundesfinanzrahmen bis 2031 12,6 Mrd. Euro. Das hat eine Verzögerung der Umsetzung des Aufbauplans zur Folge, wie aus dem neuen Landesverteidigungsbericht 2026/2027 des Verteidigungsministeriums hervorgeht. Auch der Personalplan habe "erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umsetzung des Aufbauplans", heißt es darin.

Insider: OpenAI gerät ins Visier mehrerer US-Bundesstaaten

San Francisco - Mehrere US-Bundesstaaten haben Insidern zufolge eine umfassende Untersuchung gegen OpenAI eingeleitet. Dem ChatGPT-Entwickler sei am Freitag eine Anordnung zur Herausgabe von Unterlagen zugestellt worden, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Das von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft übermittelte Schreiben betreffe zahlreiche Geschäftsaktivitäten und deren Auswirkungen auf die Nutzer.

Frau in Australien bei Hai-Angriff lebensgefährlich verletzt

Sydney - In Australien ist eine Frau von einem Hai angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Raubfisch attackierte die etwa 30 Jahre alte Frau am Samstag beim Schwimmen am Coogee Beach in Sydney, wie die Polizei mitteilte. Angrenzende Strände in den Vororten Clovelly und Bronte wurden vorsorglich geschlossen.

USA müssen Sklaverei-Erinnerungen vorerst wieder anbringen

Boston - Sklaverei, Rassismus, Diskriminierung: Die US-Regierung muss ihre Eingriffe in die Erinnerungskultur in Nationalparks und an öffentlichen Plätzen vorerst wieder rückgängig machen. Das Vorgehen habe zum Ziel, "die Geschichte der Nation mit einem Korrekturstift umzuschreiben", schrieb eine Bundesrichterin aus Boston. Ihre einstweilige Verfügung richtet sich an die Aufsichtsbehörde der Nationalparks, die auch für Denkmäler zuständig ist. Ein Urteil in der Sache steht noch aus.

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red