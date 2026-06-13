Social-Media-Regeln gelten künftig auch für Staatssekretäre

Wien - In Zukunft dürfen auch Kabinettsmitarbeitende von Staatssekretärinnen und Staatssekretären deren Social-Media-Accounts betreuen, ohne dass dies als Spende gewertet wird. Eine entsprechende Änderung des Parteiengesetzes findet sich im Budgetbegleitgesetz, wie das "Profil" zunächst berichtete. Die im Vorjahr beschlossene neue Social-Media-Regelung betraf bisher nur Mitarbeiter von Ministerinnen und Ministern, Mitgliedern der Landesregierungen, Klubobleuten und Abgeordneten.

Trump: Venezolanischer Drogenboss bei US-Angriff getötet

Washington - Der Anführer der venezolanischen Drogenbande Tren de Aragua ist laut US-Präsident Donald Trump bei einem US-Angriff getötet worden. Das für Lateinamerika zuständige US-Südkommando habe "einen schnellen und tödlichen kinetischen Schlag" ausgeführt, "um Ni�o Guerrero, den berüchtigten Anführer von Tren De Aragua, einer der blutrünstigsten Terrororganisationen auf diesem Planeten, erfolgreich zu exekutieren", schrieb Trump am Freitagabend in seinem Onlinedienst Truth Social.

12,6 Mrd. fehlen Bundesheer bis 2031 für Aufbauplan

Wien - Das Budget des Verteidigungsministeriums steigt zwar trotz Sparkurs in den kommenden Jahren an, zur Erfüllung des Aufbauplans 2032+ fehlen aber in den Bundesfinanzrahmen bis 2031 12,6 Mrd. Euro. Das hat eine Verzögerung der Umsetzung des Aufbauplans zur Folge, wie aus dem neuen Landesverteidigungsbericht 2026/2027 des Verteidigungsministeriums hervorgeht. Auch der Personalplan habe "erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umsetzung des Aufbauplans", heißt es darin.

Russland fängt 185 ukrainische Drohnen ab

Moskau/Krasnodar/Wolgograd - Russland ist am Freitag Ziel eines ukrainischen Großangriffs geworden und meldete den Abschuss von 185 unbemannten Fluggeräten in nur zwölf Stunden. Diese wurden über mehreren Regionen abgefangen, vor allem in Zentralrussland. In der Region Brjansk gab es laut dem dortigen Gouverneur einen Toten und einen Verletzten. Auch in der Ukraine gab es zivile Opfer. Zudem tötete ein ukrainischer Drohnenangriff auf ein Hafenterminal im südrussischen Temrjuk am Samstag eine Person.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red