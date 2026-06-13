Kommt es zum Iran-Deal? - US-Militär meldet neue Angriffe

Washington/Teheran - Die USA und der Iran stehen nach übereinstimmender Darstellung beider Seiten sowie des Vermittlers Pakistans kurz vor einem Abkommen zur Beendigung des Kriegs. "Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommens erreicht wurde", schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf der Online-Plattform X. Doch wenig später meldete das US-Militär neuerlich iranische Drohnenangriffe in der Straße von Hormuz.

Lehrerin an Schule in OÖ mit Schuss- und Stichwaffe getötet

Taufkirchen an der Pram - Bei einem Femizid in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) soll am Freitag ein 29-jähriger Pädagoge seine um ein Jahr jüngere Kollegin mit einem zweischneidigen Dolch und einer Schusswaffe in der Schulbibliothek getötet haben. Die Waffe hatte der Mann legal besessen. Hintergrund der Tat dürfte offenbar unerwiderte Liebe sein, und dass die Frau eine andere Beziehung einging, wie Staatsanwalt Alois Ebner der APA am Samstag erklärte.

Israel ordnet Evakuierung von 24 Orten im Südlibanon an

Beirut/Metula - Israels Armee hat die Bewohner von 24 Städten und Dörfern im Südlibanon am Samstag zur Evakuierung aufgefordert. Zugleich meldete die Arme mehrere Drohnenangriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Nordisrael seit Freitagabend. Armeesprecher Avichay Adraee erklärte auf X, die Bewohner sollten ihre Häuser verlassen und sich nördlich des Flusses Sahrani begeben. Wer sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern und deren Einrichtungen aufhalte, bringe sein Leben in Gefahr.

Meinl-Reisinger: Einigung bei Wehrdienstreform "in Sicht"

Wien - NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sieht bei den Verhandlungen über eine Reform der Wehrdiensts eine Einigung "in Sicht". "Aber über ungelegte Eier sollte man nicht gackern", hielt sie sich am Samstag in der Ö1-Sendung "Journal zu Gast" zu Details bedeckt. Das Doppelbudget verteidigte Meinl-Reisinger als "großen Wurf" und zeigte sich zuversichtlich, dass es zur Erreichung des Defizitziel reichen werde. Andernfalls werde man nachbessern.

Frau mit Messer bedroht und stundenlang festgehalten

Wien - Ein 25-jähriger Mann soll am Freitag in Wien-Hietzing seine ehemalige Lebensgefährtin überwältigt, mehrere Stunden in ihrer Wohnung festgehalten und sie mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben, um sie zur Wiederaufnahme der Beziehung zu zwingen. Die Frau konnte schließlich laut einer Aussendung der Polizei unbemerkt einen Notruf absetzen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und dann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

12,6 Mrd. fehlen Bundesheer bis 2031 für Aufbauplan

Wien - Das Budget des Verteidigungsministeriums steigt zwar trotz Sparkurs in den kommenden Jahren an, zur Erfüllung des Aufbauplans 2032+ fehlen aber im Bundesfinanzrahmen bis 2031 12,6 Mrd. Euro. Das hat eine Verzögerung der Umsetzung des Aufbauplans zur Folge, wie aus dem neuen Landesverteidigungsbericht 2026/2027 des Verteidigungsministeriums hervorgeht. Auch der Personalplan habe "erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umsetzung des Aufbauplans", heißt es darin.

Russland fängt 185 ukrainische Drohnen ab

Moskau/Krasnodar/Wolgograd - Russland ist am Freitag Ziel eines ukrainischen Großangriffs geworden und meldete den Abschuss von 185 unbemannten Fluggeräten in nur zwölf Stunden. Diese wurden über mehreren Regionen abgefangen, vor allem in Zentralrussland. In der Region Brjansk gab es laut dem dortigen Gouverneur einen Toten und einen Verletzten. Auch in der Ukraine gab es zivile Opfer. Zudem tötete ein ukrainischer Drohnenangriff auf ein Hafenterminal im südrussischen Temrjuk am Samstag eine Person.

Social-Media-Regeln gelten künftig auch für Staatssekretäre

Wien - In Zukunft dürfen auch Kabinettsmitarbeitende von Staatssekretärinnen und Staatssekretären deren Social-Media-Accounts betreuen, ohne dass dies als Spende gewertet wird. Eine entsprechende Änderung des Parteiengesetzes findet sich im Budgetbegleitgesetz, wie das "Profil" zunächst berichtete. Die im Vorjahr beschlossene neue Social-Media-Regelung betraf bisher nur Mitarbeiter von Ministerinnen und Ministern, Mitgliedern der Landesregierungen, Klubobleuten und Abgeordneten.

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red