Iran schließt Unterzeichnung von Abkommen am Sonntag aus

Washington/Teheran - Die USA und der Iran haben sich nach pakistanischen Angaben auf eine Absichtserklärung für ein Friedensabkommen geeinigt. Eine erste Vereinbarung solle innerhalb der nächsten 24 Stunden elektronisch unterzeichnet werden, erklärte Ministerpräsident Shehbaz Sharif am Samstag. Laut Irans Außenministerium wird die Vereinbarung allerdings nicht am Sonntag signiert. Eine Unterzeichnung in den kommenden Tagen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, hieß es laut staatlichen Medien.

Peter Eder zum SPÖ-Landesvorsitzenden in Salzburg gewählt

St. Johann im Pongau - Eineinhalb Jahre nach dem Rücktritt von David Egger-Kranzinger hat die Salzburger SPÖ wieder einen gewählten Parteichef. Beim 44. Landesparteitag am Samstag wurde Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder mit 95,3 Prozent zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er hatte seit Ende 2024 die Partei interimistisch gemeinsam mit zwei Frauen geleitet. Eder machte heute klar, dass er die Partei zurück in die Landesregierung führen möchte.

Russland: Toter nach ukrainischem Angriff auf Seeterminal

Moskau/Krasnodar/Wolgograd - Die Ukraine hat nach russischen Behördenangaben ein Seeterminal in Südrussland angegriffen. Durch herabfallende Drohnentrümmer seien im Kreis Temrjuk ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, bei Telegram. Ein Feuer sei ausgebrochen. Einen genauen Ort nannte er nicht. Auch in der Ukraine gab es bei russischen Angriffen ein Todesopfer.

Zehntausende umrunden bei Regenbogenparade Ring trotz Regen

Wien - Das schlechte Wetter hat der Beteiligung an 30. Regenbogenparade offenbar keinen Abbruch getan: Trotz des Regens strömten am Samstag laut Veranstaltern 320.000 Menschen auf den Wiener Ring, um unter dem Motto "Sichtbar seit 1996" gemeinsam für die Rechte der LGBTQIA+ Community in Österreich einzustehen. "Unsere Rechte stehen unter Druck, und genau deshalb ist Pride heute politischer als seit vielen Jahren", sagte Organisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl der APA.

Israel ordnet Evakuierung von 24 Orten im Südlibanon an

Beirut/Metula - Israels Armee hat die Bewohner von 24 Städten und Dörfern im Südlibanon am Samstag zur Evakuierung aufgefordert. Zugleich meldete die Arme mehrere Drohnenangriffe der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Nordisrael seit Freitagabend. Armeesprecher Avichay Adraee erklärte auf X, die Bewohner sollten ihre Häuser verlassen und sich nördlich des Flusses Sahrani begeben. Wer sich in der Nähe von Hisbollah-Kämpfern und deren Einrichtungen aufhalte, bringe sein Leben in Gefahr.

12,6 Mrd. fehlen Bundesheer bis 2031 für Aufbauplan

Wien - Das Budget des Verteidigungsministeriums steigt zwar trotz Sparkurs in den kommenden Jahren an, zur Erfüllung des Aufbauplans 2032+ fehlen aber im Bundesfinanzrahmen bis 2031 12,6 Mrd. Euro. Das hat eine Verzögerung der Umsetzung des Aufbauplans zur Folge, wie aus dem neuen Landesverteidigungsbericht 2026/2027 des Verteidigungsministeriums hervorgeht. Auch der Personalplan habe "erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umsetzung des Aufbauplans", heißt es darin.

Meinl-Reisinger: Einigung bei Wehrdienstreform "in Sicht"

Wien - NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sieht bei den Verhandlungen über eine Reform der Wehrdiensts eine Einigung "in Sicht". "Aber über ungelegte Eier sollte man nicht gackern", hielt sie sich am Samstag in der Ö1-Sendung "Journal zu Gast" zu Details bedeckt. Das Doppelbudget verteidigte Meinl-Reisinger als "großen Wurf" und zeigte sich zuversichtlich, dass es zur Erreichung des Defizitziels reichen werde. Andernfalls werde man nachbessern.

Frau mit Messer bedroht und stundenlang festgehalten

Wien - Ein 25-jähriger Mann soll am Freitag in Wien-Hietzing seine ehemalige Lebensgefährtin überwältigt, mehrere Stunden in ihrer Wohnung festgehalten und sie mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben, um sie zur Wiederaufnahme der Beziehung zu zwingen. Die Frau konnte schließlich laut einer Aussendung der Polizei unbemerkt einen Notruf absetzen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und dann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

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red