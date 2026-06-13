Trump widerspricht Iran: Unterzeichnen Abkommen am Sonntag

Washington/Teheran - Ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges soll US-Präsident Donald Trump zufolge bereits am Sonntag unterzeichnet werden. "Das Abkommen soll morgen unterzeichnet werden, und unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormuz für alle geöffnet", erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Zuvor hatte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums noch erklärt, das Abkommen werde am Sonntag nicht unterzeichnet werden.

Rund 300.000 umrunden bei Regenbogenparade Ring trotz Regen

Wien - Das schlechte Wetter hat der Beteiligung an der 30. Regenbogenparade offenbar keinen Abbruch getan: Trotz des Regens strömten am Samstag laut Veranstaltern 320.000 Menschen auf den Wiener Ring, um unter dem Motto "Sichtbar seit 1996" gemeinsam für die Rechte der LGBTQIA+ Community in Österreich einzustehen. "Unsere Rechte stehen unter Druck, und genau deshalb ist Pride heute politischer als seit vielen Jahren", sagte Organisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl der APA.

Peter Eder zum SPÖ-Landesvorsitzenden in Salzburg gewählt

St. Johann im Pongau - Eineinhalb Jahre nach dem Rücktritt von David Egger-Kranzinger hat die Salzburger SPÖ wieder einen gewählten Parteichef. Beim 44. Landesparteitag am Samstag wurde Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder mit 95,3 Prozent zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er hatte seit Ende 2024 die Partei interimistisch gemeinsam mit zwei Frauen geleitet. Eder machte heute klar, dass er die Partei zurück in die Landesregierung führen möchte.

Nach Evakuierungsanordnung Luftangriffe Israels im Libanon

Beirut/Metula - Israels Armee hat erneut Angriffe auf Ziele der Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon geflogen. Die libanesische Armee meldete am Samstag israelische Angriffe nahe Nabatije. Zuvor hatte Israels Armeesprecher Avichay Adraee die Bewohner von 24 Ortschaften in der Umgebung und im Norden der Stadt zur "sofortigen" Evakuierung aufgerufen. Der libanesische Präsident Joseph Aoun rief die Bevölkerung unterdessen zur Einheit auf.

Russland: Toter nach ukrainischem Angriff auf Seeterminal

Moskau/Krasnodar/Wolgograd - Die Ukraine hat nach russischen Behördenangaben ein Seeterminal in Südrussland angegriffen. Durch herabfallende Drohnentrümmer seien im Kreis Temrjuk ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, bei Telegram. Ein Feuer sei ausgebrochen. Einen genauen Ort nannte er nicht. Auch in der Ukraine gab es bei russischen Angriffen ein Todesopfer.

Meinl-Reisinger: Einigung bei Wehrdienstreform "in Sicht"

Wien - NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sieht bei den Verhandlungen über eine Reform der Wehrdiensts eine Einigung "in Sicht". "Aber über ungelegte Eier sollte man nicht gackern", hielt sie sich am Samstag in der Ö1-Sendung "Journal zu Gast" zu Details bedeckt. Das Doppelbudget verteidigte Meinl-Reisinger als "großen Wurf" und zeigte sich zuversichtlich, dass es zur Erreichung des Defizitziels reichen werde. Andernfalls werde man nachbessern.

Tausende gehen in Nordirland gegen Rassismus auf die Straße

Belfast - Als Reaktion auf schwere rassistisch motivierte Ausschreitungen in Nordirland haben mehrere tausend Menschen in Belfast gegen Rassismus demonstriert. Laut der Nachrichtenagentur PA hatte die Organisation "Unite Against Racism" die Kundgebung unter dem Motto "Together Against Hate" vor dem Rathausplatz organisiert. Die Demonstranten hielten Plakate etwa mit der Aufschrift "Rassisten geht nach Hause" und "Euer Rassismus ist kein Patriotismus" in die Höhe.

Parade "Trooping the Colour" für König Charles III.

London - In London hat die traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles III. stattgefunden. Hunderte Menschen säumten am Samstag die Paradestrecke entlang der Londoner Mall, während der Monarch und Königin Camilla sowie Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis in Kutschen vorüberfuhren. Prinz William kam hoch zu Ross.

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red