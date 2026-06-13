Trump widerspricht Iran: Unterzeichnen Abkommen am Sonntag

Washington/Teheran - Ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges soll US-Präsident Donald Trump zufolge bereits am Sonntag unterzeichnet werden. "Das Abkommen soll morgen unterzeichnet werden, und unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormuz für alle geöffnet", erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Aus dem Iran gab es weder Bestätigung, noch Dementi. Zuvor hatte das iranische Außenministerium erklärt, es werde am Sonntag keine Unterzeichnung geben.

Rund 300.000 umrunden bei Regenbogenparade Ring trotz Regen

Wien - Das schlechte Wetter hat der Beteiligung an der 30. Regenbogenparade offenbar keinen Abbruch getan: Trotz des Regens strömten am Samstag laut Veranstaltern 320.000 Menschen auf den Wiener Ring, um unter dem Motto "Sichtbar seit 1996" gemeinsam für die Rechte der LGBTQIA+ Community in Österreich einzustehen. "Unsere Rechte stehen unter Druck, und genau deshalb ist Pride heute politischer als seit vielen Jahren", sagte Organisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl der APA.

Rangnick verlängert kurz vor WM-Auftakt als ÖFB-Teamchef

Santa Barbara (Kalifornien)/Wien - Ralf Rangnick hat wenige Tage vor Österreichs WM-Start für Klarheit gesorgt. Der Teamchef bleibt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft über das Turnier hinaus erhalten. Der 67-jährige Deutsche hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn vorerst bis Jahresende 2027 bindet. Das bestätigte der ÖFB am Samstag. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM 2028 verlängert sich der Kontrakt automatisch bis zum Turnier in Großbritannien und Irland.

Trump feiert 80. Geburtstag - Käfigkämpfe vor Weißem Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag 80 Jahre alt. Es wird erwartet, dass er an seinem Geburtstag einem Kampfsportevent vor dem Weißen Haus beiwohnt. Ab 20.00 Uhr Ortszeit (Montag, 2.00 Uhr MESZ) richtet die Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) für Mixed Martial Arts (MMA) sieben Käfigkämpfe aus. Dabei handelt es sich um einen oft blutigen Kampfsport, der Techniken etwa aus Boxen, Ringen, Kickboxen oder Karate vereint.

Schweizer stimmen über Obergrenze für Bevölkerung ab

Bern - Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine Obergrenze für die Bevölkerung ab. Die wählerstärkste Partei, die SVP, will die Zuwanderung begrenzen. Die Bevölkerungszahl soll bis 2050 bei zehn Millionen Einwohnern gedeckelt werden. Zurzeit leben etwa 9,1 Millionen Menschen in dem Alpenland, darunter 340.000 Deutsche. Wird die Initiative angenommen, müsste ab 9,5 Millionen Einwohnern die Asylvergabe und der Familiennachzug eingeschränkt werden.

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red