Rangnick verlängert kurz vor WM-Auftakt als ÖFB-Teamchef

Santa Barbara (Kalifornien)/Wien - Ralf Rangnick hat wenige Tage vor Österreichs WM-Start für Klarheit gesorgt. Der Teamchef bleibt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft über das Turnier hinaus erhalten. Der 67-jährige Deutsche hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn vorerst bis Jahresende 2027 bindet. Das bestätigte der ÖFB am Samstag. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM 2028 verlängert sich der Kontrakt automatisch bis zum Turnier in Großbritannien und Irland.

Wiederkehr will wieder deutlich mehr qualifizierte Lehrer

Wien - Im aktuellen Schuljahr waren nur etwas mehr als die Hälfte der neu angestellten Lehrkräfte ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Quereinsteiger mit fachlich passendem Studienabschluss und Berufspraxis, die berufsbegleitend die pädagogische Ausbildung nachholen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will deren Anteil an den Neuanstellungen deutlich steigern: Für 2027 sind im Teilheft zum Doppelbudget 65 Prozent als Zielwert genannt, bis 2030 sollen es 80 sein.

Nordkorea schließt Verzicht auf Atomwaffen aus

Seoul - Nordkorea schließt einen Verzicht auf Atomwaffen aus. Sein Status als Atommacht sei "unumkehrbar" und von zentraler Bedeutung für die regionale Stabilität, hieß es in einer Erklärung, die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde. Am Freitag hatten Vertreter Südkoreas, Japans und der USA bei einem Treffen in Tokio nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums eine "vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gefordert.

Proteste im Iran gegen Friedensvereinbarung mit den USA

Teheran - Im Iran haben am Samstag dutzende Menschen gegen eine Friedensvereinbarung mit den USA demonstriert. Sie riefen vor einem Büro des Außenministeriums in der Stadt Maschhad Parolen gegen Außenminister Abbas Araqchi, der zuvor in einem Fernsehinterview über ein mögliches Abkommen gesprochen hatte. Auf einem Video, das die iranische Nachrichtenagentur FARS verbreitete, waren Frauen in schwarzen Umhängen zu sehen, die "Tod dem ehrlosen Araqchi" skandierten.

Trump feiert 80. Geburtstag - Käfigkämpfe vor Weißem Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag 80 Jahre alt. Es wird erwartet, dass er an seinem Geburtstag einem Kampfsportevent vor dem Weißen Haus beiwohnt. Ab 20.00 Uhr Ortszeit (Montag, 2.00 Uhr MESZ) richtet die Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) für Mixed Martial Arts (MMA) sieben Käfigkämpfe aus. Dabei handelt es sich um einen oft blutigen Kampfsport, der Techniken etwa aus Boxen, Ringen, Kickboxen oder Karate vereint.

Schweizer stimmen über Obergrenze für Bevölkerung ab

Bern - Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine Obergrenze für die Bevölkerung ab. Die wählerstärkste Partei, die SVP, will die Zuwanderung begrenzen. Die Bevölkerungszahl soll bis 2050 bei zehn Millionen Einwohnern gedeckelt werden. Zurzeit leben etwa 9,1 Millionen Menschen in dem Alpenland, darunter 340.000 Deutsche. Wird die Initiative angenommen, müsste ab 9,5 Millionen Einwohnern die Asylvergabe und der Familiennachzug eingeschränkt werden.

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red