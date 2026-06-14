Hoffnung auf baldige Unterzeichnung eines USA-Iran-Deals

Teheran - Im zähen Ringen zwischen den USA und dem Iran um ein Kriegsende scheint ein Durchbruch bevorzustehen. Beide Seiten sowie der Vermittler Pakistan sprechen von der zeitnahen Unterzeichnung eines Abkommens. Laut US-Präsident Donald Trump soll die Vereinbarung am Sonntag finalisiert werden. Das pakistanische Außenministerium schrieb auf X, eine virtuelle Zeremonie zur Unterzeichnung sei für heute geplant. Von iranischer Seite wurde dies zunächst weder bestätigt noch dementiert.

Wiederkehr will wieder deutlich mehr qualifizierte Lehrer

Wien - Im aktuellen Schuljahr waren nur etwas mehr als die Hälfte der neu angestellten Lehrkräfte ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Quereinsteiger mit fachlich passendem Studienabschluss und Berufspraxis, die berufsbegleitend die pädagogische Ausbildung nachholen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will deren Anteil an den Neuanstellungen deutlich steigern: Für 2027 sind im Teilheft zum Doppelbudget 65 Prozent als Zielwert genannt, bis 2030 sollen es 80 sein.

Nordkorea schließt Verzicht auf Atomwaffen aus

Seoul - Nordkorea schließt einen Verzicht auf Atomwaffen aus. Sein Status als Atommacht sei "unumkehrbar" und von zentraler Bedeutung für die regionale Stabilität, hieß es in einer Erklärung, die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde. Am Freitag hatten Vertreter Südkoreas, Japans und der USA bei einem Treffen in Tokio nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums eine "vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gefordert.

Autolenker stirbt in Kärnten auf Flucht vor Polizeikontrolle

St. Veit an der Glan - Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstagabend im Gemeindegebiet von Gurk (Bezirk St. Veit an der Glan) auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle von der Fahrbahn abgekommen und ums Leben gekommen. Als die Polizei ihm nachfuhr, entdeckte sie Fahr- und Bremsspuren auf der Straße. Auf einer angrenzenden Wiese wurde dann das am Dach liegende und in Brand stehende Fahrzeug gefunden. In der Nähe des Autos befand sich auch der Fahrer. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

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red