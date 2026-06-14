Hoffnung auf baldige Unterzeichnung eines USA-Iran-Deals

Teheran/Doha - Im zähen Ringen zwischen den USA und dem Iran um ein Kriegsende scheint ein Durchbruch bevorzustehen. Beide Seiten sowie der Vermittler Pakistan sprechen von der zeitnahen Unterzeichnung eines Abkommens. Laut US-Präsident Donald Trump soll die Vereinbarung am Sonntag finalisiert werden. Das pakistanische Außenministerium schrieb auf X, eine virtuelle Zeremonie zur Unterzeichnung sei für heute geplant. Von iranischer Seite wurde dies zunächst weder bestätigt noch dementiert.

Innviertler Schule könnte nach Femizid vorerst zu bleiben

Taufkirchen an der Pram - Nach dem Femizid in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) am Freitag wird am Sonntag über den weiteren Schulbetrieb entschieden. Eine Runde aus Vertretern der Bildungsdirektion, der Krisenhilfe Oberösterreich, des Lehrpersonals sowie der Gemeinde führt dazu ein Abstimmungsgespräch. Laut APA-Informationen soll dabei über eine Schulschließung für Montag diskutiert werden.

Grazer Internist soll Patientinnen missbraucht haben

Graz - Ein Grazer Internist soll Patientinnen jahrelang in seiner Privatordination sexuell missbraucht und heimlich nackt gefilmt haben. Der Mediziner soll die Frauen teilweise sogar sediert, sich auf einem Gynäkologenstuhl sexuell an ihnen vergangen und dies aufgenommen haben. Zahlreiche Fotos und Videos wurden offenbar auf einem Handy sichergestellt, wie die "Kronen Zeitung" am Sonntag berichtete. Die Polizei Steiermark bestätigte der APA auf Nachfrage entsprechende Ermittlungen.

Rumänien: Designierter Premier gibt Regierungsauftrag zurück

Bukarest - In Rumänien hat der designierte Premier Eugen Tomac Sonntag früh seinen Regierungsauftrag zurückgegeben, nachdem mit Ausnahme der Postkommunisten (PSD) keine andere proeuropäische Parlamentsfraktion bereit war, sein Expertenkabinett zu unterstützen. Staatspräsident Nicusor Dan beauftragte daraufhin den liberalen Politiker und amtierenden Kreisratschef von Brasov (Kronstadt), Adrian Vestea, mit der Regierungsbildung.

Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen

Wien - Ab Sonntag darf Marmelade in allen Obstvarianten im Handel wieder so heißen. EU-Recht schrieb bisher vor, dass nur Produkte aus Zitrusfrüchten als "Marmelade" bezeichnet werden dürfen, alles andere musste als Konfitüre etikettiert werden. Mit der sogenannten "EU-Frühstücksrichtlinie", die zuletzt in nationales Recht gegossen wurde und nun zur Anwendung kommt, ändert sich das. Neuerungen bringt das Gesetz auch für die Vermarktung von Honig.

Trump feiert 80. Geburtstag - Käfigkämpfe vor Weißem Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag 80 Jahre alt. Es wird erwartet, dass er an seinem Geburtstag einem Kampfsportevent vor dem Weißen Haus beiwohnt. Ab 20.00 Uhr Ortszeit (Montag, 2.00 Uhr MESZ) richtet die Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) für Mixed Martial Arts (MMA) sieben Käfigkämpfe aus. Dabei handelt es sich um einen oft blutigen Kampfsport, der Techniken etwa aus Boxen, Ringen, Kickboxen oder Karate vereint.

Sperre von Kärntner Bahnhofshalle wegen reizender Substanz

Klagenfurt - Im Zuge eines Streits zwischen drei Männern auf der Toilettenanlage des Klagenfurter Bahnhofs ist am Samstag eine reizgasähnliche Substanz versprüht worden. Die Bahnhofshalle wurde daraufhin den ganzen Nachmittag über gesperrt, auch der Vorplatz und der Parkplatz waren kurzzeitig nicht betretbar. Mehrere Menschen klagten über Atemwegsreizungen, starken Husten und Übelkeit und wurden am Bahnhof medizinisch versorgt. Der Zugverkehr war laut Polizei nicht beeinträchtigt.

Autolenker stirbt in Kärnten auf Flucht vor Polizeikontrolle

St. Veit an der Glan - Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstagabend im Gemeindegebiet von Gurk (Bezirk St. Veit an der Glan) auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle von der Fahrbahn abgekommen und ums Leben gekommen. Als die Polizei ihm nachfuhr, entdeckte sie Fahr- und Bremsspuren auf der Straße. Auf einer angrenzenden Wiese wurde dann das am Dach liegende und in Brand stehende Fahrzeug gefunden. In der Nähe des Autos befand sich auch der Fahrer. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red