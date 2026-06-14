Marterbauer verteidigt Doppelbudget gegen Kritik

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" sein Doppelbudget gegen Kritik verteidigt. "Auf der einen Seite jammern alle, dass bei ihnen gespart wird, anderseits wirft man mir vor, dass nicht genug gespart wird", so Marterbauer. Die Verteilungswirkung von Maßnahmen wie höhere Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Niedrigverdiener sei zwar "grundsätzlich negativ", insgesamt sei die Verteilungswirkung des Budgets aber "durchaus in Ordnung".

Hoffnung auf baldige Unterzeichnung eines USA-Iran-Deals

Teheran/Doha - Im zähen Ringen zwischen den USA und dem Iran um ein Kriegsende scheint ein Durchbruch bevorzustehen. Beide Seiten sowie der Vermittler Pakistan sprechen von der zeitnahen Unterzeichnung eines Abkommens. Laut US-Präsident Donald Trump soll die Vereinbarung am Sonntag finalisiert werden. Das pakistanische Außenministerium schrieb auf X, eine virtuelle Zeremonie zur Unterzeichnung sei für heute geplant. Von iranischer Seite wurde dies zunächst weder bestätigt noch dementiert.

Grazer Internist soll Patientinnen missbraucht haben

Graz - Ein Grazer Internist soll Patientinnen jahrelang in seiner Privatordination sexuell missbraucht und heimlich nackt gefilmt haben. Der Mediziner soll die Frauen teilweise sogar sediert, sich auf einem Gynäkologenstuhl sexuell an ihnen vergangen und dies aufgenommen haben. Zahlreiche Fotos und Videos wurden offenbar auf einem Handy sichergestellt, wie die "Kronen Zeitung" am Sonntag berichtete. Die Polizei Steiermark bestätigte der APA auf Nachfrage entsprechende Ermittlungen.

Hochrechnung: Schweiz lehnt strikte Einwohner-Obergrenze ab

Bern - Die Schweizer haben eine strikte Begrenzung der Einwohnerzahl wohl abgelehnt. Hochrechnungen zufolge sprachen sich rund 55 Prozent gegen den Vorschlag der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) aus, die Wohnbevölkerung bei zehn Millionen Menschen zu deckeln. Lukas Golder vom Umfrageinstitut gfs.bern sagte im Schweizer Fernsehen SRF, dass die französischsprachige Westschweiz und die Städte entscheidend für das Scheitern der Volksabstimmung gewesen seien.

Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen

Wien - Ab Sonntag darf Marmelade in allen Obstvarianten im Handel wieder so heißen. EU-Recht schrieb bisher vor, dass nur Produkte aus Zitrusfrüchten als "Marmelade" bezeichnet werden dürfen, alles andere musste als Konfitüre etikettiert werden. Mit der sogenannten "EU-Frühstücksrichtlinie", die zuletzt in nationales Recht gegossen wurde und nun zur Anwendung kommt, ändert sich das. Neuerungen bringt das Gesetz auch für die Vermarktung von Honig.

Trump feiert 80. Geburtstag - Käfigkämpfe vor Weißem Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump wird heute 80 Jahre alt und will an seinem Geburtstag ein umstrittenes Kampfsportspektakel direkt vor dem Weißen Haus verfolgen. In einer Arena auf dem Südrasen seines Amtssitzes sollen ab 20.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MESZ am Montag) martialische Käfigkämpfe der Profiliga Ultimate Fighting Championship (UFC) ausgetragen werden. Kritiker versuchten das Event mit einer Klage zu verhindern, hatten damit aber keinen Erfolg.

Rumänien: Designierter Premier gibt Regierungsauftrag zurück

Bukarest - In Rumänien hat der designierte Premier Eugen Tomac Sonntag früh seinen Regierungsauftrag zurückgegeben, nachdem mit Ausnahme der Postkommunisten (PSD) keine andere proeuropäische Parlamentsfraktion bereit war, sein Expertenkabinett zu unterstützen. Staatspräsident Nicusor Dan beauftragte daraufhin den liberalen Politiker und amtierenden Kreisratschef von Brasov (Kronstadt), Adrian Vestea, mit der Regierungsbildung.

Innviertler Schule könnte nach Femizid vorerst zu bleiben

Taufkirchen an der Pram - Nach dem Femizid in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) am Freitag wird am Sonntag über den weiteren Schulbetrieb entschieden. Eine Runde aus Vertretern der Bildungsdirektion, der Krisenhilfe Oberösterreich, des Lehrpersonals sowie der Gemeinde führt dazu ein Abstimmungsgespräch. Laut APA-Informationen soll dabei über eine Schulschließung für Montag diskutiert werden.

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red