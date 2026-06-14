Israelischer Angriff auf Beirut gefährdet USA-Iran-Deal

Teheran/Doha - Ein israelischer Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut gefährdet die geplante Unterzeichnung eines Rahmenabkommens für Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Qalibaf stellte am Sonntag die Verlässlichkeit der US-Regierung infrage. US-Präsident Donald Trump verurteilte Israels Angriff "an einem besonderen Tag". Man stehe kurz vor dem Abschluss eines Abkommens, das Frieden für die Region bringen würde.

Hamilton feiert in Barcelona ersten GP-Sieg für Ferrari

Barcelona - Mit ein wenig Safety-Car-Glück hat Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton in Spanien seinen ersten Sieg für Ferrari gefeiert. Der Brite baute am Sonntag beim Großen Preis von Barcelona-Katalonien mit seinem 106. Grand-Prix-Erfolg seine Bestmarke in der Motorsport-Königsklasse aus und holte den ersten Triumph für die Scuderia seit Oktober 2024. George Russell musste sich in seinem 100. Rennen für Mercedes mit Platz zwei begnügen, Teamkollege Kimi Antonelli schied aus.

Neun Tote in drei Tagen bei Bergunfällen in den Alpen

Vicenza - Die tragische Bilanz der Bergunfälle in den Alpen ist auch am Sonntag gestiegen. Bei einem Bergunglück am Pasubio in der norditalienischen Provinz Vicenza sind am Sonntag zwei junge Alpinisten ums Leben gekommen. Ein dritter Bergsteiger wurde von einem Rettungshubschrauber von einem Felsen geborgen und verletzt in Sicherheit gebracht. Am gesamten Wochenende sind bei mehreren Unfällen in Italien, Frankreich und der Schweiz insgesamt neun Alpinisten ums Leben gekommen.

Massive Proteste in Genf gegen bevorstehenden G7-Gipfel

Genf - In der Schweizer Grenzstadt Genf haben Tausende gegen den G7-Gipfel in Frankreich demonstriert. Der Protest richtete sich vor allem gegen den Kapitalismus. Gut 7.000 Sicherheitskräfte hatten bis zu 50.000 Demonstranten auf der Schweizer des Genfersees erwartet. Das Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und den USA beginnt an diesem Montag in Evian auf der französischen Uferseite.

Schweizer lehnen Bevölkerungsobergrenze ab

Bern - Die Schweizer haben einem Vorstoß von Rechtskonservativen zur Begrenzung der Migration klar abgelehnt. Der Forderung, dass die Schweiz als einziges Land der Welt ihre Bevölkerungszahl deckelt, erteilten bei einer Volksabstimmung rund 55 Prozent eine Absage, rund 45 Prozent sprachen sich dafür aus, wie aus Hochrechnungen hervorging. Es ging der Schweizerischen Volkspartei (SVP) um eine Begrenzung der Ausländer.

Umbau von Schulbibliothek nach Innviertler Femizid

Taufkirchen an der Pram - Nach dem Femizid in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) hat am Sonntag ein Krisenstab entschieden, dass der Tatort über die Sommermonate baulich verändert wird. Dieser soll dann auch nicht mehr als Bibliothek dienen. Volks- und Mittelschule bleiben nächste Woche noch reduziert geöffnet. Eine Runde aus Vertretern der Schulleitung, der Bildungsdirektion, der Krisenhilfe Oberösterreich, der Schulpsychologie und dem Schulerhalter hatte sich darauf geeinigt.

EU-Kommission prüft Folgen von KI-Beschränkung für Anthropic

San Francisco/Brüssel - Die EU-Kommission prüft die praktischen Auswirkungen einer US-Exportkontrollrichtlinie, die das KI-Unternehmen Anthropic betrifft. Maßnahmen in diesem Zusammenhang sollten Partner nicht diskriminieren, teilte die Brüsseler Behörde am Sonntag mit. "Wir prüfen die praktischen Konsequenzen für die europäischen Nutzer dieser Dienste genau", sagte ein Sprecher. Die Entwicklung sei ein weiteres Beispiel dafür, warum Europa seine technologische Souveränität stärken müsse.

215.000 Fans bei "ruhigem und geordnetem" Nova Rock

Nickelsdorf - 215.000 Fans - über vier Tage verteilt - haben sich laut Veranstalter das diesjährige Nova Rock nicht entgehen lassen. Intendant Ewald Tatar zog zufriedene Bilanz: "Man merkt, dass hier wirklich ein Zusammenhalt herrscht und es vor allem in Zeiten wie diesen hier wirklich sehr friedlich zugeht", sagte er der APA. Am Sonntag hatte bereits zu Mittag die Abreise eingesetzt, am Campingplatz wurden emsig Zelte eingepackt. Vor der Blue Stage füllte sich trotzdem das Areal.

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red