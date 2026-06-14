Israel gefährdet USA-Iran-Deal - Trump "stinksauer"

Teheran/Doha - Ein israelischer Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut hat am Sonntag die geplante Unterzeichnung eines Rahmenabkommens für Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran gefährdet. Der iranische Chefunterhändler Mohammed Bagher Qalibaf stellte die Verlässlichkeit der US-Regierung infrage. US-Präsident Donald Trump zeigte sich "stinksauer" auf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Das Abkommen soll dennoch "in wenigen Stunden" unterzeichnet werden.

Fünf Volksbegehren starten am Montag

Wien - Fünf Volksbegehren können ab Montag eine Woche lang unterzeichnet werden. Die Initiativen machen sich für unterschiedliche Themen stark: Eine will den Karfreitag als Feiertag verankern, eine andere verlangt die Einführung einer Wahlpflicht für Nationalrats- und Bundespräsidentenwahl. Die sozialdemokratischen Gewerkschafter setzen sich für mehr Personal bei der Polizei ein, eine weitere Initiative für Gratis-Verhütung. Außerdem soll im Parlament elektronisch abgestimmt werden.

EU-Außenminister beraten über Ukraine und Nahost

Luxemburg - Die Außenministerinnen und Außenminister der EU kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um über den Ukraine-Krieg zu beraten (09.45 Uhr). Dabei wird es unter anderem um den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland gehen. Weitere Themen sind die Lage im Nahen Osten, der Iran-Krieg sowie die Beziehungen zu China. Österreich wird von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vertreten.

US-Musiker Oliver Tree stirbt bei Hubschrauber-Absturz

Rio de Janeiro - Bei der Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der US-Musiker Oliver Tree. Die beiden Helikopter stießen am frühen Sonntagmorgen im Westen der brasilianischen Metropole in der Luft zusammen und stürzten auf dem Gelände eines Autohändlers ab. Alle sechs Insassen kamen ums Leben. Nach dem Absturz brach Feuer aus.

Umbau von Schulbibliothek nach Innviertler Femizid

Taufkirchen an der Pram - Nach dem Femizid in einer Schule in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) hat am Sonntag ein Krisenstab entschieden, dass der Tatort über die Sommermonate baulich verändert wird. Dieser soll dann auch nicht mehr als Bibliothek dienen. Volks- und Mittelschule bleiben nächste Woche noch reduziert geöffnet. Eine Runde aus Vertretern der Schulleitung, der Bildungsdirektion, der Krisenhilfe Oberösterreich, der Schulpsychologie und dem Schulerhalter hatte sich darauf geeinigt.

Neun Tote in drei Tagen bei Bergunfällen in den Alpen

Vicenza - Die tragische Bilanz der Bergunfälle in den Alpen ist auch am Sonntag gestiegen. Bei einem Bergunglück am Pasubio in der norditalienischen Provinz Vicenza sind am Sonntag zwei junge Alpinisten ums Leben gekommen. Ein dritter Bergsteiger wurde von einem Rettungshubschrauber von einem Felsen geborgen und verletzt in Sicherheit gebracht. Am gesamten Wochenende sind bei mehreren Unfällen in Italien, Frankreich und der Schweiz insgesamt neun Alpinisten ums Leben gekommen.

Massive Proteste in Genf gegen bevorstehenden G7-Gipfel

Genf - In der Schweizer Grenzstadt Genf haben Tausende gegen den G7-Gipfel in Frankreich demonstriert. Der Protest richtete sich vor allem gegen den Kapitalismus. Gut 7.000 Sicherheitskräfte hatten bis zu 50.000 Demonstranten auf der Schweizer des Genfersees erwartet. Das Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und den USA beginnt an diesem Montag in Evian auf der französischen Uferseite.

Drei Tote bei Crash zweier Boote in Kroatien

Zagreb - Beim Zusammenstoß eines Ausflugsschiffs und eines Segelboots vor der kroatischen Adriaküste sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse des Segelboots wurde nach Behördenangaben vermisst, nachdem die beiden Schiffe am Sonntag im Meer zwischen den Inseln Solta und Brac kollidiert waren. Das unter französischer Flagge fahrende Segelboot mit acht Passagieren an Bord sank. Drei Insassen starben, vier weitere konnten aus dem Wasser gerettet werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red