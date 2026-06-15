Einigung zwischen USA und Iran - Unterschrift am Freitag

Islamabad/Teheran - Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges geeinigt. Eine Einigung mit dem Iran sei "jetzt vollständig", erklärte US-Präsident Donald Trump. Die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine: "Schiffe der Welt, lasst eure Motoren an. Lasst das Öl fließen!" Am Freitag solle das Abkommen in Genf unterzeichnet werden.

Fünf Tote bei russischen Angriffen in Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind am Montag in Charkiw fünf Menschen getötet und in Kiew 13 weitere verletzt worden. In der Hauptstadt geriet das als UNESCO-Weltkulturerbe eingestufte Kiewer Höhlenkloster nach einem direkten Treffer in Brand, wie die Behörden mitteilten. Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko sprach von einem brutalen Angriff auf das ukrainische Erbe. Bürgermeister Witali Klitschko zufolge waren 140.000 Einwohner Kiews ohne Strom.

Massive Proteste in Genf gegen bevorstehenden G7-Gipfel

Genf - In der Schweizer Grenzstadt Genf haben Tausende gegen den G7-Gipfel in Frankreich demonstriert. Der Protest richtete sich vor allem gegen den Kapitalismus. Die Polizei kesselte einen harten Kern von gewaltbereiten Demonstranten ein und stellte von mehreren Hundert Personen die Personalien fest. Das Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und USA beginnt am Montag in Evian auf der französischen Uferseite.

US-Musiker Oliver Tree stirbt bei Hubschrauber-Absturz

Rio de Janeiro - Bei der Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der US-Musiker Oliver Tree. Die beiden Helikopter stießen am frühen Sonntagmorgen im Westen der brasilianischen Metropole in der Luft zusammen und stürzten auf dem Gelände eines Autohändlers ab. Alle sechs Insassen kamen ums Leben. Nach dem Absturz brach Feuer aus.

Fünf Volksbegehren starten am Montag

Wien - Fünf Volksbegehren können ab Montag eine Woche lang unterzeichnet werden. Die Initiativen machen sich für unterschiedliche Themen stark: Eine will den Karfreitag als Feiertag verankern, eine andere verlangt die Einführung einer Wahlpflicht für Nationalrats- und Bundespräsidentenwahl. Die sozialdemokratischen Gewerkschafter setzen sich für mehr Personal bei der Polizei ein, eine weitere Initiative für Gratis-Verhütung. Außerdem soll im Parlament elektronisch abgestimmt werden.

EU-Außenminister beraten über Ukraine und Nahost

Luxemburg - Die Außenministerinnen und Außenminister der EU kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um über den Ukraine-Krieg zu beraten (09.45 Uhr). Dabei wird es unter anderem um den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland gehen. Weitere Themen sind die Lage im Nahen Osten, der Iran-Krieg sowie die Beziehungen zu China. Österreich wird von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vertreten.

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red