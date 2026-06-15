Mette-Marits Sohn zu vier Jahren Haft verurteilt

Oslo - Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg H�iby, ist wegen Vergewaltigung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Oslo befand den 29-Jährigen am Montag wegen zwei der vier ihm zur Last gelegten Vergewaltigungen schuldig. Das Urteil trifft H�iby und seine Mutter in einer schwierigen Zeit: Mette-Marit wartet derzeit wegen einer unheilbaren Erkrankung auf eine Spenderlunge.

Einigung zwischen USA und Iran - Unterschrift am Freitag

Islamabad/Teheran - Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Das teilten US-Präsident Donald Trump, das iranische Außenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan jeweils in der Nacht auf Montag mit. "Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen", so Trump. Irans Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi kündigte im staatlichen Fernsehen ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an. Das gelte auch für den Libanon.

Ölpreis fällt um fünf Prozent nach Ankündigung von Iran-Deal

New York - Die Ölpreise sind infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran deutlich gefallen. Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent mit Lieferung im August gab um knapp fünf Prozent auf 83 US-Dollar (71,76 Euro) je Barrel (159 Liter) nach - das ist der tiefste Stand seit dem 10. März. Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung Ende Juli sackte um fast sechs Prozent auf gut 80 Dollar pro Fass ab.

Russische Angriffe auf Kiew - berühmtes Höhlenkloster brennt

Kiew (Kyjiw) - Während einer neuen Welle russischer Luftangriffe auf die Ukraine ist auch die Hauptkirche des zum Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Kiew in Brand geraten. Militärgouverneur Tymur Tkatschenko sprach von "ernsthaften Schäden" auf dem Gelände. Landesweit gab es ukrainischen Behördenangaben zufolge mindestens neun Tote und Dutzende Verletzte. Medienberichten zufolge setzten die russischen Angreifer mehr als 50 Raketen und rund 500 Drohnen ein.

EU-Außenminister beraten über Ukraine und Nahost

Luxemburg - Die Außenministerinnen und Außenminister der EU kommen am Montag in Luxemburg zusammen, um über den Ukraine-Krieg zu beraten (09.45 Uhr). Dabei wird es unter anderem um den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission für ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland gehen. Weitere Themen sind die Lage im Nahen Osten, der Iran-Krieg sowie die Beziehungen zu China. Österreich wird von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vertreten.

Fünf Volksbegehren starten am Montag

Wien - Fünf Volksbegehren können ab Montag eine Woche lang unterzeichnet werden. Die Initiativen machen sich für unterschiedliche Themen stark: Eine will den Karfreitag als Feiertag verankern, eine andere verlangt die Einführung einer Wahlpflicht für Nationalrats- und Bundespräsidentenwahl. Die sozialdemokratischen Gewerkschafter setzen sich für mehr Personal bei der Polizei ein, eine weitere Initiative für Gratis-Verhütung. Außerdem soll im Parlament elektronisch abgestimmt werden.

WWF-Kritik zu Artenschutz von Wildtieren in Österreich

Wien - Beim Management von Biber, Fischotter, Luchs und Wolf herrscht in den Bundesländern noch Nachholbedarf. Das zeigt das WWF-Bundesländerbarometer. Dort erreiche kein Land eine gute Gesamtbewertung, wie es am Montag seitens WWF hieß. Von insgesamt 35 Bewertungen entfallen 31 auf die Kategorien "teilweise umgesetzt" oder "mangelhaft". Nur das Management des Seeadlers wurde in den vier Bundesländern mit Vorkommen als gut bewertet.

Auto erfasste in Vorarlberg drei Personen an Bushaltestelle

Bregenz - Eine 75-jährige Pkw-Lenkerin hat am Sonntag in Hirschegg (Kleinwalsertal) mit ihrem Fahrzeug an einer Bushaltestelle drei Personen angefahren. Die beiden Männer und eine Frau mussten verletzt ins Krankenhaus Immenstadt (Allgäu) eingeliefert werden, so die Vorarlberger Polizei. Leicht verletzt wurde auch eine Beifahrerin der 75-Jährigen. Warum die Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor, war vorerst unklar. Die Exekutive bat Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

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red