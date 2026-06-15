Einigung zwischen USA und Iran - Unterschrift am Freitag

Islamabad/Teheran - Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Das teilten US-Präsident Donald Trump, das iranische Außenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan jeweils in der Nacht auf Montag mit. Irans Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi kündigte im staatlichen Fernsehen ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an. Das gelte auch für den Libanon. Nach Angaben des Libanon setzte die israelische Armee jedoch ihre Angriffe fort.

EU-Außenminister begrüßen Einigung USA-Iran für Kriegsende

Luxemburg - Die Außenminister der EU begrüßen die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Ende des Kriegs. Das angekündigte Abkommen zwischen den USA und dem Iran stelle einen "möglichen Durchbruch" dar, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bei Beratungen der EU-Chefdiplomaten in Brüssel. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sprach von "guten Neuigkeiten". "Offenbar ist der Deal in trockenen Tüchern", sagte sie.

Tourismus soll kräftiger und nachhaltiger werden

Wien - Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, muss der heimische Tourismus noch stark an ein paar Schrauben drehen - er soll kräftiger und nachhaltiger werden. "Der internationale Wettbewerb wird intensiver, viele Betriebe stehen vor einem Generationenwechsel und Digitalisierung und KI ändern, wie wir reisen", erklärte Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner am Montag bei der Präsentation der Strategie "Vision T" für die Branche. Im Fokus steht auch der Ganzjahrestourismus.

Ikonen aus brennendem Kloster in Kiew gerettet

Kiew (Kyjiw)/Wien - Bei einer neuen Welle russischer Luftangriffe auf die Ukraine ist auch die Hauptkirche des zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Höhlenklosters in Kiew in Brand geraten. "Nach operativen Informationen gibt es ernsthafte Schäden auf dem Gelände des Höhlenklosters", schrieb der Militärgouverneur der Dreimillionenstadt, Tymur Tkatschenko, auf Telegram. Landesweit gab es ukrainischen Behördenangaben zufolge mindestens elf Tote und Dutzende Verletzte.

Anklage im Fall Jennifer S. fertig

Wien - Im Fall der 2018 getöteten Wienerin Jennifer S. wurde nun Anklage erhoben, gab die Staatsanwaltschaft Wien bekannt. Der wegen Mordes verdächtigte 33-Jährige legte im Dezember des Vorjahres ein Geständnis ab und führte die Ermittler zu den sterblichen Überresten der jungen Frau. Zudem wurde vonseiten der Anklagebehörde die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum nach � 21/2 Strafgesetzbuch beantragt.

EU-Beitrittsgespräche mit Ukraine starten

Luxemburg/Wien - Nach dem Ende der Blockade durch Ungarn starten am heutigen Montagabend in Luxemburg substanzielle EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine und der Republik Moldau. Zwar wurden die Beitrittsverhandlungen mit Kiew formal bereits im Juni 2024 eröffnet, inhaltlich hatte die ungarische Vorgängerregierung aber jeglichen Fortschritt blockiert. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) begrüßte den Verhandlungsbeginn. "Die Annäherung ist in unserem Interesse", betonte sie.

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red