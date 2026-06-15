Einigung zwischen USA und Iran - Unterschrift am Freitag

Islamabad/Teheran - Die USA und der Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Das teilten US-Präsident Donald Trump, das iranische Außenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan jeweils in der Nacht auf Montag mit. Irans Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi kündigte im staatlichen Fernsehen ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges an. Das gelte auch für den Libanon. Nach Angaben des Libanon setzte die israelische Armee jedoch ihre Angriffe fort.

Trump und Vance haben Iran-Abkommen digital unterschrieben

Washington/Teheran - Vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens am Freitag haben US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance US-Regierungskreisen zufolge das entsprechende Dokument bereits am Montag digital unterzeichnet. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Von iranischer Seite habe der Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf unterschrieben. Aus Teheran gab es keine Bestätigung dafür. In den USA sind digitale Unterschriften verbindlich.

EU-Außenminister begrüßen Einigung USA-Iran für Kriegsende

Luxemburg - Die Außenminister der EU begrüßen die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Ende des Kriegs. Das angekündigte Abkommen zwischen den USA und dem Iran stelle einen "möglichen Durchbruch" dar, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bei Beratungen der EU-Chefdiplomaten in Brüssel. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sprach von "guten Neuigkeiten". "Offenbar ist der Deal in trockenen Tüchern", sagte sie.

Tourismus soll kräftiger und nachhaltiger werden

Wien - Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, muss der heimische Tourismus noch stark an ein paar Schrauben drehen - er soll kräftiger und nachhaltiger werden. "Der internationale Wettbewerb wird intensiver, viele Betriebe stehen vor einem Generationenwechsel und Digitalisierung und KI ändern, wie wir reisen", erklärte Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner am Montag bei der Präsentation der Strategie "Vision T" für die Branche. Im Fokus steht auch der Ganzjahrestourismus.

Holzleitner: Budget hat feministische Handschrift

Wien - Für Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) hat das Doppelbudget 2027/28 eine feministische Handschrift. "Wir lassen Frauen gerade in unsicheren Zeiten nicht allein", sagte sie bei einem Medientermin am Montag. Die Erhöhung der Mittel um mehr als 60 Prozent sei das Ergebnis harter Verhandlungen. Das Geld fließe vor allem in die Beratung von Frauen und Mädchen sowie den Schutz vor Gewalt. Ein neuer Frauenbericht soll bis 2028 umfassende Daten liefern.

Trump kündigt für Freitag "vollständige" Hormuz-Öffnung an

Evian-les-Bains - Die Straße von Hormuz soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bereits am Freitag "vollständig" geöffnet sein. "Der Iran-Deal, den wir geschlossen haben, wird der Welt eine Menge Erfolg bringen", sagte Trump am Montag kurz vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Evian. Das Abkommen solle am Freitag von Vizepräsident JD Vance persönlich unterzeichnet werden, sagte Trump. Ob er selber dabei sein werde, ließ er offen. "Ich könnte involviert sein", sagte Trump.

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red