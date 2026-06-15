Trumps Iran-Deal bestimmt Auftakt des G7-Gipfels in Evian

Evian-les-Bains - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran und seine Folgen haben am Montag den Auftakt des G7-Gipfels im französischen Evian bestimmt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing die Staats- und Regierungschefs der großen Industrienationen, unter ihnen US-Präsident Donald Trump, zu einem ersten Arbeitsessen, bei dem es um die großen internationalen Krisen gehen sollte. Neben dem Iran steht dabei auch der Ukraine-Krieg im Fokus.

Holzleitner: Budget hat feministische Handschrift

Wien - Für Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) hat das Doppelbudget 2027/28 eine feministische Handschrift. "Wir lassen Frauen gerade in unsicheren Zeiten nicht allein", sagte sie bei einem Medientermin am Montag. Die Erhöhung der Mittel um mehr als 60 Prozent sei das Ergebnis harter Verhandlungen. Das Geld fließe vor allem in die Beratung von Frauen und Mädchen sowie den Schutz vor Gewalt. Ein neuer Frauenbericht soll bis 2028 umfassende Daten liefern.

"Austrian World Summit" mit Jubiläumsausgabe in der Hofburg

Wien - Mit dem Motto "We are unstoppable" und US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast feiert der von Arnold Schwarzenegger initiierte "Austrian World Summit" (AWS) sein zehnjähriges Jubiläum. Neben dem zentralen Thema der Konferenz, dem Klima, werden die beiden am Dienstag bei einem "Fireside Chat" in der Wiener Hofburg unter anderem auch über Führungsverantwortung und Demokratie sprechen.

Selenskyj schlägt Treffen mit Putin in den USA vor

Evian-les-Bains - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eigenen Angaben zufolge in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, Kremlchef Wladimir Putin in den USA zu einem Gespräch zu treffen. "Gestern haben wir mit Präsident Trump besprochen, dass ein solches Treffen in den USA organisiert werden könnte", sagte Selenskyj in einer am Montag im Onlinedienst X veröffentlichten Videobotschaft.

EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine

Luxemburg/Wien/EU-weit - Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten Montagabend in Luxemburg offiziell die Gespräche zum ersten Themenblock, wie ein Sprecher des Rates der Mitgliedstaaten sagte. Zwar wurden die Beitrittsverhandlungen mit Kiew formal bereits im Juni 2024 eröffnet, inhaltlich hatte die ungarische Vorgängerregierung aber jeglichen Fortschritt blockiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte den Verhandlungsbeginn.

Trump und Vance haben Iran-Abkommen digital unterschrieben

Washington/Teheran - Vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens am Freitag haben US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance US-Regierungskreisen zufolge das entsprechende Dokument bereits am Montag digital unterzeichnet. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Von iranischer Seite habe der Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf unterschrieben. Aus Teheran gab es keine Bestätigung dafür. In den USA sind digitale Unterschriften verbindlich.

Vier mutmaßliche Bankomatensprenger in Wels vor Gericht

Wels/Gmunden/Wien - Am Dienstag und Mittwoch müssen sich vier mutmaßliche Mitglieder einer Bankomatensprengerbande vor dem Landesgericht Wels verantworten. Den vier Niederländern werden Taten in Wels und Gmunden im Vorjahr sowie einem von ihnen auch in Wien und Brunn am Gebirge im Sommer 2025 vorgeworfen. Das Diebesgut belief sich auf mehr als 300.000 Euro, zudem richteten die Männer erheblichen Sachschaden an.

EU-Einigung auf neue Rechte für Fluggäste

Straßburg - Familien dürfen im Flugzeug kostenlos Sitzplätze nebeneinander reservieren, Ticketpreise müssen übersichtlich dargestellt werden: Europaabgeordnete und Mitgliedstaaten haben sich auf neue Fluggastrechte geeinigt. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola und Zyperns Verkehrsminister Alexis Vafeades als Vertreter der Staaten unterzeichneten in Straßburg die Vereinbarung.

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red