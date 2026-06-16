Trumps Iran-Deal bestimmt Auftakt des G7-Gipfels in Evian

Evian-les-Bains - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran und seine Folgen haben am Montag den Auftakt des G7-Gipfels im französischen Evian bestimmt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing die Staats- und Regierungschefs der großen Industrienationen, unter ihnen US-Präsident Donald Trump, zu einem ersten Arbeitsessen, bei dem es um die großen internationalen Krisen gehen sollte. Neben dem Iran steht dabei auch der Ukraine-Krieg im Fokus.

Mattle will "gemeinsame Länderposition" bei LH-Konferenz

Innsbruck/Österreich - Inmitten der Debatte über das Doppelbudget im Bund findet diesen Donnerstag und Freitag in Innsbruck die Landeshauptleutekonferenz unter Tiroler Vorsitz statt. Für Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) geht es auch darum, die ausgerufene "Reformpartnerschaft" wieder mehr ins Zentrum des Interesses zu rücken. Er wolle sich um eine "gemeinsame Länderposition" in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie sowie Verwaltung und Verfassung bemühen, erklärte Mattle gegenüber der APA.

Klimakrise bedroht laut UNICEF fast jedes Kind

Köln - Fast die Hälfte aller Kinder weltweit - rund 1,1 Milliarden - ist einem UNICEF-Bericht zufolge mindestens drei Klimagefahren gleichzeitig ausgesetzt. Dürren, extreme Hitze über 35 Grad und Hitzewellen sind demnach die häufigste Kombination von Klimagefahren. Das geht aus dem vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen veröffentlichten Kinder-Klimarisiken-Bericht 2026 hervor. Nahezu jedes Kind der Welt sei mindestens einer Klimagefahr ausgesetzt, heißt es dort.

"Austrian World Summit" mit Jubiläumsausgabe in der Hofburg

Wien - Mit dem Motto "We are unstoppable" und US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast feiert der von Arnold Schwarzenegger initiierte "Austrian World Summit" (AWS) sein zehnjähriges Jubiläum. Neben dem zentralen Thema der Konferenz, dem Klima, werden die beiden am Dienstag bei einem "Fireside Chat" in der Wiener Hofburg unter anderem auch über Führungsverantwortung und Demokratie sprechen.

Selenskyj schlägt Treffen mit Putin in den USA vor

Evian-les-Bains - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eigenen Angaben zufolge in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, Kremlchef Wladimir Putin in den USA zu einem Gespräch zu treffen. "Gestern haben wir mit Präsident Trump besprochen, dass ein solches Treffen in den USA organisiert werden könnte", sagte Selenskyj in einer am Montag im Onlinedienst X veröffentlichten Videobotschaft.

Trump und Vance haben Iran-Abkommen digital unterschrieben

Washington/Teheran - Vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommens am Freitag haben US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance US-Regierungskreisen zufolge das entsprechende Dokument bereits am Montag digital unterzeichnet. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Von iranischer Seite habe der Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Baqer Qalibaf unterschrieben. Aus Teheran gab es keine Bestätigung dafür. In den USA sind digitale Unterschriften verbindlich.

EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine

Luxemburg/Wien/EU-weit - Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten Montagabend in Luxemburg offiziell die Gespräche zum ersten Themenblock, wie ein Sprecher des Rates der Mitgliedstaaten sagte. Zwar wurden die Beitrittsverhandlungen mit Kiew formal bereits im Juni 2024 eröffnet, inhaltlich hatte die ungarische Vorgängerregierung aber jeglichen Fortschritt blockiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte den Verhandlungsbeginn.

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red