"Austrian World Summit" mit Jubiläumsausgabe in der Hofburg

Wien - Mit dem Motto "We are unstoppable" und US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast feiert der von Arnold Schwarzenegger initiierte "Austrian World Summit" (AWS) sein zehnjähriges Jubiläum. Neben dem zentralen Thema der Konferenz, dem Klima, werden die beiden am Dienstag bei einem "Fireside Chat" in der Wiener Hofburg unter anderem auch über Führungsverantwortung und Demokratie sprechen.

Atominspektoren werden laut Vance in den Iran zurückkehren

Washington/München - Internationale Atominspektoren werden nach Angaben von US-Vizepräsident James Vance im Rahmen des Abkommens USA-Iran zur Beendigung des Krieges in die Islamische Republik zurückkehren. Dies werde "absolut" der Fall sein, sagte Vance dem Sender NBC News in einem Interview. Ein Kernbestandteil der Vereinbarung sei, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) und die USA dem Land dabei helfen würden, seine Bestände an hochangereichertem Uran zu vernichten.

Mehrere iranische Schiffe passieren US-Blockade

Teheran - Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran, die auch die Öffnung der Straße von Hormuz beinhaltet, haben die ersten iranischen Schiffe nach Angaben staatlicher Medien das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet im Golf von Oman durchquert. Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert, berichtete unter anderem der iranische Sender Press TV unter Berufung auf gut informierte Kreise.

Klimakrise bedroht laut UNICEF fast jedes Kind

Köln - Fast die Hälfte aller Kinder weltweit - rund 1,1 Milliarden - ist einem UNICEF-Bericht zufolge mindestens drei Klimagefahren gleichzeitig ausgesetzt. Dürren, extreme Hitze über 35 Grad und Hitzewellen sind demnach die häufigste Kombination von Klimagefahren. Das geht aus dem vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen veröffentlichten Kinder-Klimarisiken-Bericht 2026 hervor. Nahezu jedes Kind der Welt sei mindestens einer Klimagefahr ausgesetzt, heißt es dort.

Jazzlegende Abdullah Ibrahim mit 91 Jahren gestorben

Aschau - Der weltberühmte Jazzpianist Abdullah Ibrahim ist tot. Der Musiker sei im Alter von 91 gestorben, teilte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen mit. Ibrahim stammte aus Kapstadt und lebte zuletzt in Deutschland. Südafrikanische Medien zitierten die Familie Ibrahims: Nach kurzer Krankheit sei er friedlich im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen, hieß es am Dienstag etwa in der südafrikanischen Zeitung "The Herald".

Erdbeben mit Stärke 6,7 erschütterte Sulawesi

Jakarta - Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,7 hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert. Laut der US-Erdbebenwarte USGS und des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) ereignete es sich in einer eher geringen Tiefe von zehn Kilometern am Dienstagvormittag (Ortszeit) nahe der Stadt Palu im Zentrum Sulawesis. Es sei in mehreren Provinzen in der Region zu spüren gewesen, teilte die zuständige, indonesische Behörde mit. Über Schäden und Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.

Acht Tote bei Absturz eines B-52-Bombers in den USA

Los Angeles (Kalifornien) - Bei dem Absturz eines US-Militärflugzeugs im Bundesstaat Kalifornien sind nach Angaben des US-Militärs alle acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Dies bestätigte die US-Luftwaffe am Montag (Ortszeit). Ein B-52-Bomber der US-Luftwaffe ist nach Angaben des Militärs kurz nach dem Start in Südkalifornien abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Die Maschine sei nach dem Abheben auf der Startbahn der Edwards Air Force Base verunglückt, sagte Luftwaffen-Oberst James Hayes.

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red