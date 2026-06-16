"Austrian World Summit" mit Jubiläumsausgabe in der Hofburg

Wien - Mit dem Motto "We are unstoppable" und US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast feiert der von Arnold Schwarzenegger initiierte "Austrian World Summit" (AWS) sein zehnjähriges Jubiläum. Neben dem zentralen Thema der Konferenz, dem Klima, werden die beiden am Dienstag bei einem "Fireside Chat" in der Wiener Hofburg unter anderem auch über Führungsverantwortung und Demokratie sprechen.

Harris attackiert Trump: Hätte Iran-Krieg nie begonnen

Wien/Washington - Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris hat scharfe Kritik am Iran-Krieg und dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten Deal geübt. "Was auch immer verhandelt wurde, der Präsident wird sich zum Sieger erklären, aber wir werden dort landen, wo wir nach dem JCPOA waren", sagte sie am Dienstag beim Austrian World Summit in der Wiener Hofburg mit Blick auf den Iran-Atomdeal 2015, aus dem Trump ausgestiegen war. Als Präsidentin hätte sie diesen Krieg nicht begonnen, stellte sie klar.

Neue USA-Iran-Verhandlungen ab Freitag

Washington/München - Der Iran und die USA nehmen nach Angaben des iranischen Außenministers Abbas Araqchi am Freitag in der Schweiz eine neue Verhandlungsrunde auf. Ziel sei es, nach dem offiziellen Inkrafttreten eines Interimsabkommens eine endgültige Einigung zu erzielen, sagt Araqchi. Der Minister warnt, dass jeder israelische Angriff auf den Libanon oder eine anhaltende militärische Präsenz auf libanesischem Gebiet ab jetzt einen Verstoß gegen die Rahmenvereinbarung mit den USA darstelle.

Ukrainischer Präsident Selenskyj beim G7-Gipfel eingetroffen

Evian-les-Bains - Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe aus sieben großen Industriestaaten (G7) sind am Dienstagvormittag zu ihrer ersten Arbeitssitzung zur Ukraine zusammengekommen. Als Gast nahm daran am zweiten Tag des Gipfeltreffens im französischen Evian der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil. Im Zentrum dürften Gespräche über mögliche Verhandlungen zur Beendigung des Krieges mit Russland stehen.

EU-Budget: Österreich beharrt auf substanziellen Kürzungen

Luxemburg - Die EU-Europaminister sind am Dienstag in Luxemburg zusammengekommen, um erstmals über konkrete Zahlen zum nächsten EU-Mehrjahresbudget für 2028 bis 2034 zu verhandeln. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) bekräftigte vor Beginn des Treffens die österreichische Forderung nach "substanziellen Kürzungen" gegenüber dem Vorschlag der zypriotischen EU-Ratspräsidentschaft, der einen Ausgabenrahmen von rund 1,948 Billionen Euro in aktuellen Preisen für die sieben Jahre veranschlagt.

Ein Drittel der Geburten sind Kaiserschnitte

Wien - Im Vorjahr ist fast ein Drittel (32,8 Prozent) der 75.437 in Österreich lebend geborenen Kinder per Kaiserschnitt entbunden worden. Dies u.a. deswegen, da die Frauen immer später Mütter werden. 4.946 Babys (6,6 Prozent) kamen als Frühgeborene zur Welt, berichtete die Statistik Austria am Dienstag. Mädchen wogen bei der Geburt durchschnittlich 3.273 Gramm und waren 50,6 cm groß, Buben brachten 3.398 Gramm auf die Waage, bei einer Größe von 51,2 cm.

Erdbeben mit Stärke 6,7 erschütterte Sulawesi

Jakarta/Palu - Starke Erschütterungen und zahlreiche Nachbeben haben die Menschen auf der indonesischen Insel Sulawesi in Alarm versetzt: Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat sich Dienstagvormittag (Ortszeit) nahe der Stadt Palu im Zentrum der Insel ereignet. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS und des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) wurde es in einer eher geringen Tiefe von zehn Kilometern registriert. Berichte über Todesopfer gab es laut den lokalen Behörden zunächst nicht.

DeepSeek sammelt bei Finanzierungsrunde Milliarden ein

Hangzhou - Der chinesische KI-Entwickler DeepSeek hat bei seiner ersten Finanzierungsrunde einem Medienbericht zufolge über 50 Milliarden Yuan (6,38 Mrd. Euro) eingesammelt. Dabei werde das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Unternehmen mit über 50 Mrd. US-Dollar (43,1 Mrd. Euro) bewertet, berichtete das Technologieportal "The Information" am Dienstag. Allerdings investierten die Geldgeber nicht direkt in das Start-up.

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red