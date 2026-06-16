G7 wollen Druck auf Russland mit Energie-Sanktionen erhöhen

Evian-les-Bains - Im Bemühen um ein Ende des Ukraine-Kriegs haben die G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Frankreich den Druck auf Russland verstärkt und verschärfte Sanktionen angekündigt. Nach monatelanger Beschäftigung mit dem Iran-Krieg zeigte sich am Dienstag im französischen Evian auch US-Präsident Donald Trump wieder bereit, auf ein Ende des Ukraine-Konflikts hinzuarbeiten. Er will ausgesetzte Sanktionen gegen russische Öl-Exporte wieder in Kraft setzen.

Stocker drängt auf Heeresreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) drängt auf Ergebnisse bei der Reform des Präsenzdienstes. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag meinte der Regierungschef, dass genug geredet worden sei. Nun müsse es zu Taten kommen. Gleiches gilt aus Sicht des VP-Chefs bei der geplanten Staatsreform. Hier sollen über den Sommer Ergebnisse erzielt werden. Und schon am Mittwoch dieser Woche sollen Schritte zum Bürokratieabbau gesetzt werden.

Trump: Zweite Phase der Iran-Verhandlungen beginnt

Washington/München - Laut US-Präsident Donald Trump gehen die Verhandlungen mit dem Iran in eine zweite Phase. Diese Phase werde laut Trump einfacher. Die USA würden jedoch kein Geld im Iran investieren, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich vor Journalisten. "Wir haben unsere Vereinbarung mit dem Iran getroffen, und sie sollte erfolgreich sein." Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sprach bei einer Pressekonferenz in Teheran von einer neuen Verhandlungsrunde ab Freitag.

"Veggie-Burger" und "Tofu-Schnitzel" behalten ihre Namen

Straßburg - Der "Veggie-Burger" und das "Tofu-Schnitzel" dürfen auch in Zukunft so heißen. Das hat das EU-Parlament am Dienstag in Straßburg mit einer deutlichen Mehrheit beschlossen. Nicht erlaubt sind künftig jedoch Bezeichnungen für pflanzliche Alternativen, die sich auf Tier- bzw. Fleischarten und einzelne Teilstücke ("Cuts") beziehen, wie "Seitan-Steak" oder "veganes Huhn". Die EU-Staaten müssen die Regelung noch formal absegnen, bevor sie in Kraft treten kann.

Politikergehälter sollen 2027 um ein Prozent steigen

Wien - Die Gehälter der Spitzenpolitikerinnen und -politiker im Bund sollen nächstes Jahr um ein Prozent steigen. Einen entsprechenden Antrag haben die Koalitionsparteien vergangene Woche im Nationalrat eingebracht. Indem die Bezüge nicht voll an die Inflation angepasst werden, leistet die Politik einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung, heißt es in der Begründung. Es handelt sich um die erste Anpassung nach drei Nulllohnrunden, teilte die Parlamentskorrespondenz am Dienstag mit.

Österreichs Badegewässer überzeugen mit der Wasserqualität

Wien/Kopenhagen - Wer in der bevorstehenden Hitzewelle in österreichischen Seen oder Flüssen schwimmen geht, kann das bis auf eine Ausnahme bedenkenlos tun. Ein Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA in Kopenhagen bescheinigt Europas Badegewässern überwiegend eine ausgezeichnete Wasserqualität. Bei den Binnenbadegewässern liegt Österreich gar auf Platz eins vor Finnland und Dänemark. 96,5 Prozent der untersuchten 260 Badegewässer wurden hierzulande als "ausgezeichnet" beurteilt.

Philosoph Peter Kampits 83-jährig gestorben

Wien - Der Philosoph Peter Kampits ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in Wien gestorben. Das wurde der APA aus informierten Kreisen bestätigt. Kampits war Gründungsdekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften der Uni Wien und Mitinitiator der Donau-Uni Krems und äußerte sich vielfach zu gesellschaftlichen Entwicklungen.

Hattmannsdorfer: Keine "Klimapolitik um jeden Strompreis"

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will "schlussmachen mit Klimapolitik um jeden Strompreis". Das sagte er bei einer Diskussionsrunde rund um die Industriestrategie am Dienstag. Zentral für die Energiepolitik seien demnach Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Unabhängigkeit. Mit der Industriestrategie der Regierung soll Wirtschaftspolitik "wieder ins Zentrum des gesellschaftlichen Diskurses" rücken.

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red