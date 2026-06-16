G7 wollen Druck auf Russland mit Energie-Sanktionen erhöhen

Evian-les-Bains - Im Bemühen um ein Ende des Ukraine-Kriegs haben die G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Frankreich den Druck auf Russland verstärkt und verschärfte Sanktionen angekündigt. Nach monatelanger Beschäftigung mit dem Iran-Krieg zeigte sich am Dienstag im französischen Evian auch US-Präsident Donald Trump wieder bereit, auf ein Ende des Ukraine-Konflikts hinzuarbeiten. Er will ausgesetzte Sanktionen gegen russische Öl-Exporte wieder in Kraft setzen.

Stocker drängt auf Heeresreform

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) drängt auf Ergebnisse bei der Reform des Präsenzdienstes. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag meinte der Regierungschef, dass genug geredet worden sei. Nun müsse es zu Taten kommen. Gleiches gilt aus Sicht des VP-Chefs bei der geplanten Staatsreform. Hier sollen über den Sommer Ergebnisse erzielt werden. Und schon am Mittwoch dieser Woche sollen Schritte zum Bürokratieabbau gesetzt werden.

Trump: Zweite Phase der Iran-Verhandlungen beginnt

Washington/München - Laut US-Präsident Donald Trump gehen die Verhandlungen mit dem Iran in eine zweite Phase. Diese Phase werde laut Trump einfacher. Die USA würden jedoch kein Geld im Iran investieren, sagt Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich vor Journalisten. "Wir haben unsere Vereinbarung mit dem Iran getroffen, und sie sollte erfolgreich sein." Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sprach bei einer Pressekonferenz in Teheran von einer neuen Verhandlungsrunde ab Freitag.

NEOS bei Präsenzdienst-Reform vor allem für Freiwillige

Wien - Die NEOS haben am Montag ihr Modell für eine Reform des Präsenzdienstes vorgestellt. Es orientiert sich stark an skandinavischen Modellen und setzt in erster Linie auf Freiwilligkeit, wie zunächst die "Kronen Zeitung" online berichtete. Wie Generalsekretär Douglas Hoyos auf APA-Anfrage ausführte, soll das Bundesheer eine gewisse Zahl an Grundwehrdienern definieren, die es brauche. Erst wenn sich hier nicht genug Bewerber fänden, würden weitere Rekruten einberufen.

Presse: Trumps Ballsaal wird deutlich teurer

Washington - Der umstrittene Ballsaal von US-Präsident Donald Trump neben dem Weißen Haus wird laut einem Pressebericht deutlich teurer als bisher bekannt und dürfte die Steuerzahler deutlich belasten. Die "Washington Post" berichtete am Dienstag, die Baufirma beziffere die Kosten inzwischen auf 600 Millionen Dollar (517 Millionen Euro) - drei Mal so viel wie von Trump ursprünglich angegeben.

Hattmannsdorfer: Keine "Klimapolitik um jeden Strompreis"

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will "schlussmachen mit Klimapolitik um jeden Strompreis". Das sagte er bei einer Diskussionsrunde rund um die Industriestrategie am Dienstag. Zentral für die Energiepolitik seien demnach Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Unabhängigkeit. Mit der Industriestrategie der Regierung soll Wirtschaftspolitik "wieder ins Zentrum des gesellschaftlichen Diskurses" rücken.

Widersprüchliche Ansagen aus Israel zu Hebron-Abkommen

Hebron - Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat eine drei Jahrzehnte alte Vereinbarung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde für beendet erklärt. "Ich habe das Hebron-Abkommen aufgehoben", schrieb Smotrich in einem Post auf X. Das israelische Außenministerium reagierte jedoch später mit einem Dementi: "Entgegen der Aussage des Finanzministers wurde das Hebron-Abkommen nicht aufgehoben."

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red