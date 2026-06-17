Österreich startet gegen Neuling Jordanien in die WM

Santa Clara (Kalifornien) - Österreichs Fußball-Nationalteam gibt am Mittwoch (6.00 Uhr MESZ) nach 28 Jahren Pause sein Comeback auf der großen WM-Bühne. Die ÖFB-Auswahl gilt in Santa Clara bei San Francisco gegen Jordanien als klarer Favorit. Ein Sieg über den WM-Neuling würde bereits vor den weiteren Gruppe-J-Partien gegen Argentinien und Algerien einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale bedeuten.

14-Jährige nach Bluttat auf Friedhof vor Wiener Gericht

Wien - Am Wiener Straflandesgericht wird am Mittwoch die grausame Bluttat an einer Pensionistin am Friedhof Baumgarten vom 23. Februar verhandelt. Beschuldigt ist eine 14-Jährige, aufgrund von Tötungsfantasien die ihr völlig unbekannte Frau mit einem Klappmesser getötet zu haben. Das Mädchen soll mehrfach auf die 64-Jährige eingestochen haben, sie verstarb noch am Tatort. Die Jugendliche, die in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung lebte, hatte die Tatwaffe kurz zuvor gekauft.

O'Rourke fordert Allianz von Demokraten in USA und Europa

El Paso (Texas)/Wien - Der frühere US-Kongressabgeordnete Beto O'Rourke ruft die pro-demokratischen Kräfte in den USA und Europa auf, sich im Kampf gegen die Rechtsautoritären zusammenzuschließen. Während US-Vizepräsident JD Vance zur AfD oder nach Ungarn reise und europäische Rechtspopulisten an konservativen US-Konferenzen wie CPAC teilnehmen, "gibt es nichts dergleichen auf der linken oder pro-demokratischen liberalen Seite der Gleichung", sagt O'Rourke im APA-Interview.

G7-Staaten vereinbaren neue Sanktionen gegen Russland

Evian-les-Bains - Die USA und die anderen G7-Staaten wollen mit zusätzlichem Druck auf Russland die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges intensivieren. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom Gipfeltreffen in �vian heißt es, man werde die Sanktionen verschärfen, auch im Öl- und Gassektor. Zudem habe man vereinbart, die Lieferung von weitreichenden Waffen und Luftverteidigungskapazitäten auszuweiten und sagte Unterstützung für den kommenden Winter zu.

Cyberkriminelle fordern 25 Mio. Dollar von Novo Nordisk

Kopenhagen - Cyberkriminelle haben nach eigenen Angaben mehr als ein Terabyte an Daten beim dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk erbeutet. Die Erpressergruppe FulcrumSec erklärte am Dienstag, sie prüfe den Verkauf von Teilen der Daten, nachdem das Unternehmen eine Lösegeldzahlung von 25 Millionen Dollar (21,56 Mio. Euro) verweigert habe. "Wir nehmen diese Angelegenheit ernst und halten den Betrieb unserer zentralen Systeme aufrecht", erklärte ein Sprecher von Novo Nordisk.

Abstimmung über umstrittene Return Hubs im EU-Parlament

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament dürfte am Mittwoch in Straßburg grünes Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Österreich will gemeinsam mit einer "Gruppe der Umsetzer" diese rasch starten.

Ukraine: Mindestens acht Tote bei russischen Luftangriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Luftangriffen in der Ukraine sind den ukrainischen Behörden zufolge am Dienstag mindestens acht Menschen getötet worden. Bei einer Drohnenattacke auf ein Auto in der Region Dnipropetrowsk habe es drei Tote gegeben, erklärte der örtliche Gouverneur Oleksandr Hanscha. Die russische Armee habe mit Drohnen Zivilisten angegriffen, die "auf einer Straße unterwegs waren". Zwei Piloten starben zudem beim Absturz eines ukrainischen Kampfjets aus unbekannter Ursache.

Imam wegen Hamas-Unterstützung in Wien vor Gericht

Wien/Graz - Mehr als fünf Jahre nach der umstrittenen Operation "Luxor" haben die Ermittlungen zu einem ersten Prozess wegen Terrordelikten geführt. Am Mittwoch steht ein österreichischer Imam in Wien vor Gericht, die Staatsanwaltschaft Graz wirft ihm antisemitische Verhetzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und terroristischen Vereinigung vor. Er soll in YouTube-Videos und Predigten in einer Moschee die Hamas gelobt und zu Straftaten aufgefordert haben.

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red