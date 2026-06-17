ÖFB-Team startet mit 3:1-Sieg gegen Jordanien in WM

Santa Clara (Kalifornien) - Österreichs Fußball-Nationalteam hat nach 36 Jahren wieder ein WM-Spiel gewonnen. Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Dienstag (Ortszeit) in Santa Clara gegen Außenseiter Jordanien mit 3:1 durch und machte zum Auftakt des Turniers in Nordamerika einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Die Entscheidung brachten ein Eigentor von Yazan Al Arab (76.) und ein Elfmeter von Marko Arnautovic (102.). Zuvor hatte Ali Olwan (50.) die ÖFB-Führung durch Romano Schmid (21.) egalisiert.

Inflation stieg im Mai auf 3,7 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat im Mai weiter zugelegt. Die Teuerungsrate kletterte auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent. Damit wurde eine frühere Schnellschätzung bestätigt. Hauptverantwortlich für den Anstieg waren Dienstleistungen, auch Preiserhöhungen bei Treibstoff und Heizöl trugen dazu bei.

Israel fliegt laut Beirut Luftangriffe im Süden des Libanon

Beirut - Israels Armee hat libanesischen Staatsmedien zufolge am Mittwoch Luftangriffe auf mehrere Gebiete im Süden des Libanon geflogen. Wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, zielten die Angriffe auf die Region Nabatieh al-Fawqa und die östlichen Ausläufer der nahe gelegenen Stadt Kfar Tebnit. NNA meldete zudem einen israelischen Drohnenangriff in der Stadt Ansariyeh in der Region Sahrani. Israels Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.

14-Jährige nach Bluttat auf Friedhof vor Wiener Gericht

Wien - Am Wiener Straflandesgericht wird am Mittwoch die grausame Bluttat an einer Pensionistin am Friedhof Baumgarten vom 23. Februar verhandelt. Beschuldigt ist eine 14-Jährige, aufgrund von Tötungsfantasien die ihr völlig unbekannte Frau mit einem Klappmesser getötet zu haben. Das Mädchen soll mehrfach auf die 64-Jährige eingestochen haben, sie verstarb noch am Tatort. Die Jugendliche, die in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung lebte, hatte die Tatwaffe kurz zuvor gekauft.

Abstimmung über umstrittene Return Hubs im EU-Parlament

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament dürfte am Mittwoch in Straßburg grünes Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Österreich will gemeinsam mit einer "Gruppe der Umsetzer" diese rasch starten.

USA geben UNO eine Milliarde Dollar für humanitäre Hilfe

Washington/New York - Die USA unterstützen die Vereinten Nationen mit mehr als einer Milliarde Dollar (rund 860 Mio. Euro) für humanitäre Zwecke und Katastrophenhilfe. Das Geld soll dem Kinderhilfswerk UNICEF und dem Welternährungsprogramm (WFP) zugutekommen, die damit lebensrettende Hilfe in mehr als 40 Ländern leisten, wie das US-Außenministerium mitteilte. Mit mehr als 800 Millionen Dollar gehe der Großteil des Geldes an das WFP, während UNICEF mit rund 218 Millionen Dollar unterstützt werde.

Zwei junge Autolenker in Graz bei Straßenrennen erwischt

Graz/Hartberg - Zwei Raser, die sich ein Rennen mitten in Graz geliefert hatten, sind Dienstagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Beide waren auf der mehrspurigen Wiener Straße auf gleicher Höhe mit rund 123 km/h unterwegs. Dem 19-Jährigen aus Graz-Umgebung und dem 17-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurden die Führerscheine abgenommen, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.

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red