14-Jährige hatte vor Bluttat auf Friedhof Tötungsfantasien

Wien - Am Wiener Straflandesgericht hat am Mittwoch der Prozess zur Bluttat an einer Pensionistin am Friedhof Baumgarten am 23. Februar begonnen. Eine 14-Jährige ist beschuldigt, aufgrund von Tötungsfantasien die ihr völlig unbekannte Frau mit einem Klappmesser getötet zu haben. Das Mädchen soll mehrfach auf die 64-Jährige eingestochen haben. Die Frau verstarb noch am Tatort. Die Jugendliche, die in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung lebte, hatte die Tatwaffe zuvor gekauft.

Mette-Marit hat neue Lunge erhalten

Oslo - Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat eine neue Lunge bekommen. Das teilte das norwegische Königshaus mit. "Die Lungentransplantation ist so weit erfolgreich verlaufen", zitierte das norwegische Königshaus Abteilungsleiter Arnt Fiane vom Universitätskrankenhaus in Oslo.

Laut Fiskalrat fehlen 5,7 Mrd., um Budgetziel zu erreichen

Wien - Die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung reichen nach Ansicht des Fiskalrats nicht aus, um das EU-Defizitverfahren wie geplant 2028 zu verlassen. In seiner am Mittwoch präsentierten Frühjahrsprognose geht der Fiskalrat davon aus, dass das Budgetdefizit 2028 bei 3,8 Prozent des BIP liegen wird. Um es wie geplant unter die erlaubte Drei-Prozent-Grenze zu bringen, müssten laut Fiskalrat weitere 5,7 Mrd. Euro in den kommenden beiden Jahren eingespart werden.

Inflation stieg im Mai auf 3,7 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat im Mai weiter zugelegt. Die Teuerungsrate kletterte auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent. Damit wurde eine frühere Schnellschätzung der Statistiker bestätigt. Hauptverantwortlich für den Anstieg waren Dienstleistungen, auch Preiserhöhungen bei Treibstoff und Heizöl trugen dazu bei.

ÖFB-Team startet mit 3:1-Sieg gegen Jordanien in WM

Santa Clara (Kalifornien) - Österreichs Fußball-Nationalteam hat nach 36 Jahren wieder ein WM-Spiel gewonnen. Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Dienstag (Ortszeit) in Santa Clara gegen Außenseiter Jordanien mit 3:1 durch und machte zum Auftakt des Turniers in Nordamerika einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Die Entscheidung brachten ein Eigentor von Yazan Al Arab (76.) und ein Elfmeter von Marko Arnautovic (102.). Zuvor hatte Ali Olwan (50.) die ÖFB-Führung durch Romano Schmid (21.) egalisiert.

Mit Fall betraute Staatsanwältin in Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss widmet sich am Mittwoch einer aktuellen Entwicklung in der Causa: der Einstellung des Verfahrens rund um den Todesfall des einstigen Justiz-Sektionschefs. Als erste Auskunftsperson ist jene Eisenstädter Staatsanwältin geladen, die mit dem Fall beschäftigt war und diesen zu den Akten gelegt hat. Spannend dürfte auch die Befragung von Bundespolizeidirektor Michael Takacs werden, der Kontakt mit Vertrauten von Christian Pilnacek hatte.

Israel fliegt laut Beirut Luftangriffe im Süden des Libanon

Beirut - Israels Armee ist libanesischen Staatsmedien zufolge am Mittwoch Luftangriffe auf mehrere Gebiete im Süden des Libanon geflogen. Wie die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete, zielten die Angriffe auf die Region Nabatieh al-Fawqa und die östlichen Ausläufer der nahe gelegenen Stadt Kfar Tebnit. NNA meldete zudem einen israelischen Drohnenangriff in der Stadt Ansariyeh in der Region Sahrani. Israels Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.

Abstimmung über umstrittene Return Hubs im EU-Parlament

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament dürfte am Mittwoch in Straßburg grünes Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Österreich will gemeinsam mit einer "Gruppe der Umsetzer" diese rasch starten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red