Prozess gegen 14-Jährige wegen Bluttat auf Friedhof vor Ende

Wien - Am Wiener Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess zur Bluttat an einer Pensionistin am Friedhof Baumgarten am 23. Februar bald zu Ende. Eine 14-Jährige ist beschuldigt, aufgrund von Tötungsfantasien die ihr völlig unbekannte Frau mit einem Klappmesser getötet zu haben. Das Mädchen soll mehrfach auf die 64-Jährige eingestochen haben. Die Frau verstarb noch am Tatort. Die Jugendliche, die in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung lebte, hatte die Tatwaffe zuvor gekauft.

Inflation stieg im Mai auf 3,7 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat im Mai weiter zugelegt. Die Teuerungsrate kletterte auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent. Damit wurde eine frühere Schnellschätzung der Statistiker bestätigt. Hauptverantwortlich für den Anstieg waren Dienstleistungen, auch Preiserhöhungen bei Treibstoff und Heizöl trugen dazu bei.

EU-Parlament stimmt für umstrittene Return Hubs

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament hat am Mittwoch in Straßburg mit klarer Mehrheit Grünes Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Diese "Return Hubs" sollen möglich sein, wenn es einen Rückführbescheid gibt.

Laut Fiskalrat fehlen 5,7 Mrd., um Budgetziel zu erreichen

Wien - Die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung reichen nach Ansicht des Fiskalrats nicht aus, um das EU-Defizitverfahren wie geplant 2028 zu verlassen. In seiner am Mittwoch präsentierten Frühjahrsprognose geht der Fiskalrat davon aus, dass das Budgetdefizit 2028 bei 3,8 Prozent des BIP liegen wird. Um es wie geplant unter die erlaubte Drei-Prozent-Grenze zu bringen, müssten laut Fiskalrat weitere 5,7 Mrd. Euro in den kommenden beiden Jahren eingespart werden.

Regierung will Verwaltung digitaler und schneller machen

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat den "Startschuss" zur Abschaffung der dicken Mappen mit Urkunden, Zeugnissen und anderen Unterlagen angekündigt, die man derzeit noch in Papierform bei Behördengängen braucht. "Die Daten müssen laufen und nicht die Bürgerinnen und Bürger", betonte Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll. Verwaltungsverfahren sollen künftig schneller und öfter digital abgewickelt werden, für Unternehmen soll weniger Bürokratie anfallen.

Scholl und Ganner übernehmen interimistisch die APA-Führung

Wien - APA-Chefredakteurin Maria Scholl und APA-COO Klemens Ganner übernehmen die interimistische Führung der APA-Geschäfte. Das wurde am Mittwoch bei einer Eigentümerversammlung der APA - Austria Presse Agentur beschlossen. Sie folgen auf APA-CEO Clemens Pig, der in der Vorwoche vom Stiftungsrat zum ORF-Generaldirektor ab 2027 gewählt worden ist. Der Jahresabschluss 2025 fiel für die Nachrichtenagentur positiv aus. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 5,5 Mio. Euro.

Kinder, Ältere und Erkrankte durch Hitze besonders gefährdet

Wien - Die erste Hitzewelle steht bevor: Für das Wochenende prognostiziert die Geosphere Austria für Teile des Landes mehr als 35 Grad, der Sonntag wird schwül. Das sei der Beginn einer längeren Hitzewelle, die sich über die kommende Woche hinaus erstrecken dürfte, teilte ein Sprecher am Mittwoch der APA mit. Für den Körper kann das anstrengend werden - und für Ältere, Kinder, Schwangere und Menschen mit Vorerkrankungen mitunter gefährlich.

Mit Fall betraute Staatsanwältin in Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss widmet sich am Mittwoch einer aktuellen Entwicklung in der Causa: der Einstellung des Verfahrens rund um den Todesfall des einstigen Justiz-Sektionschefs. Als erste Auskunftsperson ist jene Eisenstädter Staatsanwältin geladen, die mit dem Fall beschäftigt war und diesen zu den Akten gelegt hat. Spannend dürfte auch die Befragung von Bundespolizeidirektor Michael Takacs werden, der Kontakt mit Vertrauten von Christian Pilnacek hatte.

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red