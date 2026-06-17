Laut Fiskalrat fehlen 5,7 Mrd., um Budgetziel zu erreichen

Wien - Die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung reichen nach Ansicht des Fiskalrats nicht aus, um das EU-Defizitverfahren wie geplant 2028 zu verlassen. In seiner am Mittwoch präsentierten Frühjahrsprognose geht der Fiskalrat davon aus, dass das Budgetdefizit 2028 bei 3,8 Prozent des BIP liegen wird. Um es wie geplant unter die erlaubte Drei-Prozent-Grenze zu bringen, müssten laut Fiskalrat weitere 5,7 Mrd. Euro in den kommenden beiden Jahren eingespart werden.

Bund und Länder einig zu Aufteilung von FLAF-Senkung

Wien - Bund und Länder haben sich am Mittwoch über die Finanzierung der geplanten Senkung der Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um einen Prozentpunkt ab 2028 geeinigt. Gemäß einer Grundsatzeinigung, die bei Verhandlungen am Nachmittag im Finanzministerium erzielt wurde, übernehmen die Bundesländer ein Drittel der entstehenden Lücke im FLAF - das entspricht 200 Mio. Euro. Was sie im Gegenzug für ihre Zustimmung erhalten, wurde noch nicht bekannt gegeben.

EU-Parlament stimmt für umstrittene Return Hubs

Brüssel/Straßburg - Das EU-Parlament hat am Mittwoch in Straßburg mit klarer Mehrheit Grünes Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Diese "Return Hubs" sollen möglich sein, wenn es einen Rückführbescheid gibt.

Neue Buwog-Anklagen gegen Grasser, Meischberger, Hochegger

Wien/Linz - In der BUWOG-Affäre gibt es nun beim Vorwurf der Abgabenhinterziehung zu verdeckten Zahlungen aus der Privatisierung von Bundeswohnungen und der Einmietung von Finanzbehörden in den Terminal Tower Linz eine neue Anklage gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP), Walter Meischberger und Peter Hochegger. Der mutmaßliche Steuerschaden beläuft sich laut Angaben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vom Mittwochabend auf 4,9 Mio. Euro.

Imam von Hamas-Unterstützung in Wien freigesprochen

Wien/Graz - Mehr als fünf Jahre nach der umstrittenen Operation "Luxor" haben die Ermittlungen zu einem ersten Prozess wegen Terrordelikten geführt. Am Mittwoch wurde ein Imam vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung und der Verhetzung freigesprochen. Ein inkriminiertes Video und drei Moscheepredigten sah das Schöffengericht am Landesgericht Wien nicht als Hamas-Unterstützung und Aufruf zu Straftaten an. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Wehrdienst: NEOS-Vorstoß für Hameseder "völlig inakzeptabel"

Wien - An dem von den NEOS Anfang der Woche vorgestellten Konzept für eine Präsenzdienst-Reform, das in erster Linie auf Freiwilligkeit setzt, gibt es harsche Kritik. Für den Vorsitzenden der Wehrdienstkommission, Erwin Hameseder, ist der Vorschlag "völlig inakzeptabel", wie er am Mittwoch gegenüber der APA sagte. Kritik kam auch von der FPÖ: Der Plan sei ein "Anschlag auf die Wehrpflicht" und auf die Sicherheit Österreichs. Die NEOS pochen weiterhin auf eine "konstruktive" Debatte.

Trump droht dem Iran mit neuen Militärschlägen

Evian-les-Bains - Wenige Tage vor der geplanten Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und Iran hat US-Präsident Donald Trump mit neuen Militärschlägen gedroht, sollte sich die Regierung in Teheran nicht kooperativ zeigen. Bei dem Zwischenabkommen handle es sich nicht um eine endgültige Vereinbarung, so Trump am Mittwoch am Rande des G7-Gipfels im französischen Evian: "Es ist eine Absichtserklärung. Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir ihnen Bomben auf ihre Köpfe werfen."

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red