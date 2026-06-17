Trump droht dem Iran mit neuen Militärschlägen

Evian-les-Bains - Vor der geplanten Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und Iran hat US-Präsident Donald Trump mit neuen Militärschlägen gedroht, sollte Teheran nicht kooperieren. "Es ist eine Absichtserklärung. Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir Bomben auf ihre Köpfe werfen", so Trump am Mittwoch am G7-Gipfel im französischen �vian. Kurz darauf sagte er, das Abkommen könnte schon am Donnerstag unterfertigt werden. Wenig später wurde es von den USA auch veröffentlicht.

Neue Buwog-Anklagen gegen Grasser, Meischberger, Hochegger

Wien/Linz - In der BUWOG-Affäre gibt es nun beim Vorwurf der Abgabenhinterziehung zu verdeckten Zahlungen aus der Privatisierung von Bundeswohnungen und der Einmietung von Finanzbehörden in den Terminal Tower Linz eine neue Anklage gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP), Walter Meischberger und Peter Hochegger. Der mutmaßliche Steuerschaden beläuft sich laut Angaben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vom Mittwochabend auf 4,9 Mio. Euro.

EU-Gipfel berät über Mehrjahresbudget und China-Konkurrenz

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), wollen bei einem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel über das umstrittene, rund 2 Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget (MFR/MFF) für 2028 bis 2034 beraten. Österreich fordert ein deutlich kleineres Budget. Eine Einigung soll es erst zu Jahresende geben. Der Gipfel führt auch eine Aussprache zu Chinas aggressiver Handels- und Wirtschaftspolitik und möglichen EU-Gegenmaßnahmen.

Prozess um Tötung von 15 Monate altem Sohn in Krems

Krems - Weil sie ihren 15 Monate alten Sohn getötet haben soll, muss sich eine Mutter am Donnerstag am Landesgericht Krems in einem Mordprozess verantworten. Der 29-Jährigen wird angelastet, den Buben am 18. Februar in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) mehrere Minuten lang gewürgt zu haben, was zum Ersticken sowie zu einer Atem- und Hirnlähmung und damit zum Tod geführt haben soll. Die Frau soll dann versucht haben, Suizid zu verüben.

US-Notenbank hält Leitzinsen unter neuem Fed-Chef stabil

Washington - Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs rührt die US-Notenbank Federal Reserve abermals den Leitzins nicht an. Der Zentralbankrat stimmte am Mittwoch einstimmig dafür, die Spanne zum vierten Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent zu halten. Nicht einmal der neue Fed-Chef Kevin Warsh wollte in seiner ersten Sitzung die von US-Präsident Donald Trump geforderten Zinssenkungen durchsetzen - stattdessen kündigte er weitreichende Reformen an.

Finnisches Parlament will Aufhebung von Atomwaffen-Verbot

Helsinki/Brüssel - Das finnische Parlament hat für eine Aufhebung des vollständigen Verbots von Atomwaffen in dem nordischen Land gestimmt. 125 der 199 Abgeordneten votierten am Mittwoch für die Gesetzesänderung, die noch der Zustimmung des finnischen Präsidenten bedarf. Nach seinem Inkrafttreten sieht das Gesetz vor, dass Atomwaffen nach Finnland gebracht, dort transportiert und besessen werden dürfen, wenn dies für die militärische Verteidigung des Landes erforderlich ist.

NATO-Verteidigungsminister bereiten Gipfel vor

Brüssel - Knapp drei Wochen vor dem NATO-Gipfel in der Türkei treffen sich am Donnerstag die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten für Vorbereitungen in Brüssel. Thema soll unter anderem die Frage sein, wie die Europäer und Kanadier mit ihren Aufrüstungsbemühungen vorankommen. Die Alliierten hatten US-Präsident Donald Trump beim Gipfel im vergangenen Jahr zugesagt, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren.

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red