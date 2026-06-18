Rahmenabkommen zwischen USA und Iran wurde unterzeichnet

Versailles - Das Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran ist bereits von beiden Präsidenten unterzeichnet worden. Wie ein US-Regierungsvertreter bestätigte, unterzeichnete US-Präsident Donald Trump die Vereinbarung am Mittwochabend im Rahmen seines Diners mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Schloss Versailles. Auch der iranische Staatschef Masoud Pezeshkian habe seine Unterschrift getätigt, erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums.

UN-Expertin: Meinungsfreiheit weltweit in Gefahr

Genf - Eine Expertin der Vereinten Nationen hat angesichts des wachsenden Einflusses von Tech-Konzernen vor einem "gefährlich schrumpfendem" Spielraum für die Meinungsfreiheit in zahlreichen Ländern gewarnt. Das "unveräußerliche Menschenrecht" der freien Meinungsäußerung werde "privatisiert, monetarisiert, manipuliert und unrechtmäßig eingeschränkt", erklärte die UN-Sonderbeauftragte für Meinungsfreiheit, Irene Kahn, am Mittwoch in Genf.

US-Notenbank hält Leitzinsen unter neuem Fed-Chef stabil

Washington - Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs rührt die US-Notenbank Federal Reserve abermals den Leitzins nicht an. Der Zentralbankrat stimmte am Mittwoch einstimmig dafür, die Spanne zum vierten Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent zu halten. Nicht einmal der neue Fed-Chef Kevin Warsh wollte in seiner ersten Sitzung die von US-Präsident Donald Trump geforderten Zinssenkungen durchsetzen - stattdessen kündigte er weitreichende Reformen an.

EU-Gipfel berät über Mehrjahresbudget und China-Konkurrenz

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), wollen bei einem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel über das umstrittene, rund 2 Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget (MFR/MFF) für 2028 bis 2034 beraten. Österreich fordert ein deutlich kleineres Budget. Eine Einigung soll es erst zu Jahresende geben. Der Gipfel führt auch eine Aussprache zu Chinas aggressiver Handels- und Wirtschaftspolitik und möglichen EU-Gegenmaßnahmen.

Prozess um Tötung von 15 Monate altem Sohn in Krems

Krems - Weil sie ihren 15 Monate alten Sohn getötet haben soll, muss sich eine Mutter am Donnerstag am Landesgericht Krems in einem Mordprozess verantworten. Der 29-Jährigen wird angelastet, den Buben am 18. Februar in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) mehrere Minuten lang gewürgt zu haben, was zum Ersticken sowie zu einer Atem- und Hirnlähmung und damit zum Tod geführt haben soll. Die Frau soll dann versucht haben, Suizid zu verüben.

Österreichische Unis im Ranking wieder mit Tendenz nach oben

Wien - Nach den Verlusten im Vorjahr ist es beim aktuellen "QS University Ranking", das am Donnerstag veröffentlicht wurde, für fast alle vertretenen österreichischen Unis wieder aufwärts gegangen. Weiterhin mit Abstand bestgereihte heimische Hochschule ist die Uni Wien auf Rang 140 (Vorjahr: 152), vor der Technischen Uni (TU) Wien auf Platz 191 (Vorjahr: 197). In den Top 500 landeten diesmal sechs Unis aus Österreich. An der Spitze stehen weiter US- und britische Institutionen.

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red